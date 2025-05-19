Описание

Makeover Merge - это игра о модном дизайне, в которой игроки формируют персонажей в соответствии с требованиями каждого уровня. Вам предстоит преобразовывать персонажей, улучшая их внешний вид и соответствуя определенным заданиям на каждом уровне игры.





Чтобы изменять внешность персонажей, вам нужно будет собирать множество бонусов из игры-головоломки с предметами по запросу. Эти бонусы позволят вам проводить различные изменения, чтобы удовлетворить потребности клиентов в игре. В Makeover Merge важно умело перемещать игровые объекты, чтобы собирать ценные бонусы и успешно завершать задания на каждом уровне.