Makeover Merge (Мод, Много денег) 2.25.811
Makeover Merge - это игра о модном дизайне, в которой игроки формируют персонажей в соответствии с требованиями каждого уровня. Вам предстоит преобразовывать персонажей, улучшая их внешний вид и соответствуя определенным заданиям на каждом уровне игры.
Чтобы изменять внешность персонажей, вам нужно будет собирать множество бонусов из игры-головоломки с предметами по запросу. Эти бонусы позволят вам проводить различные изменения, чтобы удовлетворить потребности клиентов в игре. В Makeover Merge важно умело перемещать игровые объекты, чтобы собирать ценные бонусы и успешно завершать задания на каждом уровне.
Неограниченная энергия
Стоимость разблокировки 1 драгоценный камень
Скачать Makeover Merge (Мод, Много денег) v2.25.811 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.