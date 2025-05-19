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Makeover Merge (Мод, Много денег)

Makeover Merge (Мод, Много денег) 2.25.811

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Версия:
2.25.811
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Lion Studios Plus
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 13:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 254
Скриншоты
Описание

Makeover Merge - это игра о модном дизайне, в которой игроки формируют персонажей в соответствии с требованиями каждого уровня. Вам предстоит преобразовывать персонажей, улучшая их внешний вид и соответствуя определенным заданиям на каждом уровне игры.


Чтобы изменять внешность персонажей, вам нужно будет собирать множество бонусов из игры-головоломки с предметами по запросу. Эти бонусы позволят вам проводить различные изменения, чтобы удовлетворить потребности клиентов в игре. В Makeover Merge важно умело перемещать игровые объекты, чтобы собирать ценные бонусы и успешно завершать задания на каждом уровне.


Информация о модах

Неограниченная энергия

Стоимость разблокировки 1 драгоценный камень

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 Теги темы: Много денег

Скачать Makeover Merge (Мод, Много денег) v2.25.811 MOD APK

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Скачать Makeover Merge (Мод, Много денег) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Makeover Merge (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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lika26
lika26 31 октября 2023 15:49
Игра зависла на 88 %
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