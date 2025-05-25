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Twisted Tangle (Мод, Много денег)

Twisted Tangle (Мод, Много денег) 1.64.13

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Версия:
1.64.13
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 16:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 297 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
85
Скриншоты
Описание

Twisted Tangle — это новейшая, обновленная игра-головоломка с распутыванием узлов, которая проверит ваше логическое мышление и навыки решения проблем. В этой захватывающей игре вам предстоит столкнуться с запутанными узлами веревок, и ваша задача — выбрать правильные штифты и разместить их в нужных местах, чтобы развязать все узлы. Будьте внимательны, так как вам нужно будет упорядочить веревки в правильном порядке, прежде чем все действие закончится.


Эта игра бросает вызов вашему пространственному восприятию и образу мышления. Каждый узел тщательно продуман и полон лабиринтоподобных хитросплетений и изгибов, которые потребуют от вас внимательного наблюдения, анализа и планирования каждого шага. Ваше здравое рассуждение и точное суждение будут ключевыми в процессе распутывания узлов и раскрытия тайн, скрытых в них.


Сложность головоломок возрастает с каждым уровнем, предлагая вам новые испытания и возможности для улучшения ваших навыков. Twisted Tangle не только развлекает, но и развивает ваше логическое мышление, делая каждое успешное решение головоломки еще более удовлетворительным. Погрузитесь в мир интеллектуальных испытаний и наслаждайтесь каждым моментом игры!


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Twisted Tangle (Мод, Много денег) v1.64.13 MOD APK

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Скачать Twisted Tangle (Мод, Много денег) 297 Мб Ссылка 2 297 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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