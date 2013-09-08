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Cheech & Chong's: Kush Kingdom (Мод Меню)

Cheech & Chong's: Kush Kingdom (Мод Меню) 1.15.1

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Версия:
1.15.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
East Side Games Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
278
Скриншоты
Описание

Cheech & Chong's: Kush Kingdom — это веселая и сложная игра, которая перенесет вас в волшебное путешествие по далеким и таинственным мирам. Разработанная с блестящей графикой, яркими звуковыми эффектами и плавным игровым процессом, она обещает часы отличного развлечения и погружения. Каждый мир в игре тщательно и уникально проработан, предлагая разнообразие и богатство персонажей и пространств, которые захватывают дух.


В игре представлены привлекательные и увлекательные игровые уровни, каждый из которых требует от вас мастерства и стратегии для достижения высоких результатов. Уровни становятся все более сложными, заставляя вас использовать свои навыки и умения на полную катушку. Специальные способности вашего персонажа помогут вам справиться с наиболее трудными задачами, обеспечивая удовлетворение от преодоления сложных препятствий и продолжения вашего волшебного приключения.


Кроме того, игра поощряет исследование и открытие новых миров, предоставляя множество возможностей для расширения вашего игрового опыта. Cheech & Chong's: Kush Kingdom дарит уникальные эмоции и чувство достижения, заставляя вас возвращаться к ней снова и снова. Погрузитесь в этот захватывающий мир и насладитесь каждым моментом волшебного путешествия.


Информация о модах

Меню, Неограниченные монеты, Звезды

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 Теги темы: Много монет

Скачать Cheech & Chong's: Kush Kingdom (Мод Меню) v1.15.1 MOD APK

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Скачать Cheech & Chong's: Kush Kingdom (Мод Меню) 205 Мб Ссылка 2 205 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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