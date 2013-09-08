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Foxy Match (Мод Меню)

Foxy Match (Мод Меню) 0.224

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Версия:
0.224
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
B-Games AI
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
348
Скриншоты
Описание

Foxy Match — это увлекательная игра-головоломка, в которой вы будете помогать маленькой лисе достичь своей мечты: восстановить королевский храм. Вместе с лисой вы отправитесь в захватывающее путешествие, наполненное испытаниями и сложностями, преодолевая которые вы будете продвигаться к своей цели. Восстанавливая храм, вы будете решать множество головоломок, каждая из которых станет еще одним шагом на пути к исполнению желания лисы.


Одним из главных преимуществ Foxy Match является отсутствие рекламы. Это означает, что вам не придется сталкиваться с раздражающими рекламными объявлениями, которые могут прервать ваше погружение в игру. Вы сможете полностью сосредоточиться на своих задачах и головоломках, наслаждаясь игровым процессом без помех. Это делает игру максимально комфортной и удовлетворяющей для каждого игрока.


Игра также предлагает множество уровней и уникальных головоломок, которые помогут вам развить логическое мышление и стратегическое планирование. Каждый уровень представляет собой новое испытание, требующее от вас смекалки и внимания к деталям. Постепенно восстанавливая храм, вы будете чувствовать удовлетворение от проделанной работы и успеха, а также будете рады, что помогли лисе исполнить ее заветное желание.


Информация о модах
  • Меню
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченные усилители
  • Неограниченные жизни
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Foxy Match (Мод Меню) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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