Описание

Bridge Construction Simulator — это увлекательная головоломка с инженерным уклоном, где ты проектируешь мосты, проверяешь их на прочность и наблюдаешь, выдержат ли они вес машины… или рухнут на глазах. Каждые 5 минут — новый уровень, сложная конструкция, ограниченный бюджет и попытка найти тот самый угол наклона, который спасёт твою репутацию строителя. Время не давит — главное здесь точность, расчёт и творческий подход.





В игре тебя ждут четыре локации с возрастающей сложностью: город, каньон, долина и горы. В каждом — уникальные задачи, где нужно учитывать расстояния, материалы и физику. Доступны режимы для новичков и профи, а если застрянешь — можно использовать систему подсказок. Улучшай свои навыки, строй устойчивые конструкции и наблюдай, как по твоим мостам проезжают настоящие машины. Или не проезжают — и тогда начинается весёлый разбор ошибок.