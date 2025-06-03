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Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней)

Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней) 1.4.4

Строй, считай и не дай мосту рухнуть под первой же машиной
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Версия:
1.4.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
BoomBit Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Вчера, 21:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Bridge Construction Simulator — это увлекательная головоломка с инженерным уклоном, где ты проектируешь мосты, проверяешь их на прочность и наблюдаешь, выдержат ли они вес машины… или рухнут на глазах. Каждые 5 минут — новый уровень, сложная конструкция, ограниченный бюджет и попытка найти тот самый угол наклона, который спасёт твою репутацию строителя. Время не давит — главное здесь точность, расчёт и творческий подход.


В игре тебя ждут четыре локации с возрастающей сложностью: город, каньон, долина и горы. В каждом — уникальные задачи, где нужно учитывать расстояния, материалы и физику. Доступны режимы для новичков и профи, а если застрянешь — можно использовать систему подсказок. Улучшай свои навыки, строй устойчивые конструкции и наблюдай, как по твоим мостам проезжают настоящие машины. Или не проезжают — и тогда начинается весёлый разбор ошибок.


Информация о модах

Неограниченная подсказка

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 Теги темы: Много жизней

Скачать Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней) v1.4.4 MOD APK

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Скачать Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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