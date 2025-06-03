Bridge Construction Simulator (Мод, Много жизней) 1.4.4
Строй, считай и не дай мосту рухнуть под первой же машиной
Bridge Construction Simulator — это увлекательная головоломка с инженерным уклоном, где ты проектируешь мосты, проверяешь их на прочность и наблюдаешь, выдержат ли они вес машины… или рухнут на глазах. Каждые 5 минут — новый уровень, сложная конструкция, ограниченный бюджет и попытка найти тот самый угол наклона, который спасёт твою репутацию строителя. Время не давит — главное здесь точность, расчёт и творческий подход.
В игре тебя ждут четыре локации с возрастающей сложностью: город, каньон, долина и горы. В каждом — уникальные задачи, где нужно учитывать расстояния, материалы и физику. Доступны режимы для новичков и профи, а если застрянешь — можно использовать систему подсказок. Улучшай свои навыки, строй устойчивые конструкции и наблюдай, как по твоим мостам проезжают настоящие машины. Или не проезжают — и тогда начинается весёлый разбор ошибок.
Неограниченная подсказка
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.