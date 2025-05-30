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Color Gecko Out

Color Gecko Out 1.0.1.1

Соедини гекконов с их норами, обойдя преграды и победив таймер
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Версия:
1.0.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Mei Station
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 14:27
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 79 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Color Gecko Out — это яркая головоломка, где ты управляешь разноцветными гекконами и пытаешься довести каждого до своей норы, не застряв на пути и не потеряв время. Каждые пять минут — новый уровень: ты перетаскиваешь гекконов, продумываешь маршруты и пытаешься избежать блокировок. Простое управление свайпами делает игру доступной с первых секунд.


Уровни усложняются — появляются повороты, перекрёстки и ограниченные ходы. Нужно точно планировать: длина тела геккона имеет значение, и путь к нужному отверстию не всегда прямой. В игре десятки уровней, поддержка офлайн, нет жёсткой рекламы или обязательного доната. Если хочешь расслабиться, но не отключать голову — Color Gecko Out даст отличную зарядку вниманию и реакции.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Color Gecko Out v1.0.1.1 MOD APK

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Скачать Color Gecko Out 79 Мб Ссылка 2 79 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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