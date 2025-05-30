Color Gecko Out 1.0.1.1
Соедини гекконов с их норами, обойдя преграды и победив таймер
Color Gecko Out — это яркая головоломка, где ты управляешь разноцветными гекконами и пытаешься довести каждого до своей норы, не застряв на пути и не потеряв время. Каждые пять минут — новый уровень: ты перетаскиваешь гекконов, продумываешь маршруты и пытаешься избежать блокировок. Простое управление свайпами делает игру доступной с первых секунд.
Уровни усложняются — появляются повороты, перекрёстки и ограниченные ходы. Нужно точно планировать: длина тела геккона имеет значение, и путь к нужному отверстию не всегда прямой. В игре десятки уровней, поддержка офлайн, нет жёсткой рекламы или обязательного доната. Если хочешь расслабиться, но не отключать голову — Color Gecko Out даст отличную зарядку вниманию и реакции.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.