Описание

Color Gecko Out — это яркая головоломка, где ты управляешь разноцветными гекконами и пытаешься довести каждого до своей норы, не застряв на пути и не потеряв время. Каждые пять минут — новый уровень: ты перетаскиваешь гекконов, продумываешь маршруты и пытаешься избежать блокировок. Простое управление свайпами делает игру доступной с первых секунд.





Уровни усложняются — появляются повороты, перекрёстки и ограниченные ходы. Нужно точно планировать: длина тела геккона имеет значение, и путь к нужному отверстию не всегда прямой. В игре десятки уровней, поддержка офлайн, нет жёсткой рекламы или обязательного доната. Если хочешь расслабиться, но не отключать голову — Color Gecko Out даст отличную зарядку вниманию и реакции.