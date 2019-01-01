Описание

Zoey's Journey – Love & Pain – это увлекательная игра, которая сочетает в себе элементы головоломок и дизайна интерьера. В этой игре игроки решают разнообразные задачи-головоломки, чтобы разблокировать уникальные дизайны интерьера и украсить свой дом по своему вкусу.





Ваша основная задача в игре – отремонтировать и украсить дом, используя заработанные деньги от решения головоломок. Каждая успешно завершенная головоломка приносит вам возможность купить новую мебель или украшения для дома. Это создает уникальный игровой опыт, где вы сами управляете процессом создания и оформления своего пространства.





За участие в игре «три в ряд» вы получите множество привлекательных наград, которые мотивируют вас продолжать свое путешествие и улучшать свой дом. Насладитесь сочетанием развлекательных головоломок и творческого процесса дизайна в Zoey's Journey – Love & Pain!