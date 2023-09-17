История игры "Smurfs Magic Match" напрямую черпает вдохновение из одноименного оригинального фильма о Смурфиках. В этой истории Гаргамель, злобный колдун, обнаруживает местоположение деревни Смурфов и постоянно посылает своих приспешников, чтобы они украли как можно больше Смурфов. Деревня, которая когда-то была полна радости и смеха, внезапно погружается в хаос, когда её начинают преследовать злодеи. В то время как некоторые жители деревни бегут в ужасе, только два смурфа решают отправиться собирать дрова, не зная, как им защитить свою деревню.





Эта захватывающая история создает основу для геймплея, в котором игроки должны помочь Смурфикам вернуть свою деревню и бороться против злобных сил Гаргамеля. В процессе игры игроки будут решать головоломки и собирать магические артефакты, чтобы восстановить мир и радость в деревне Смурфов.



