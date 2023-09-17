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Smurfs Magic Match (Мод, Много жизней)

Smurfs Magic Match (Мод, Много жизней) 4.2.2

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Версия:
4.2.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
PopReach Incorporated
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 423

История игры "Smurfs Magic Match" напрямую черпает вдохновение из одноименного оригинального фильма о Смурфиках. В этой истории Гаргамель, злобный колдун, обнаруживает местоположение деревни Смурфов и постоянно посылает своих приспешников, чтобы они украли как можно больше Смурфов. Деревня, которая когда-то была полна радости и смеха, внезапно погружается в хаос, когда её начинают преследовать злодеи. В то время как некоторые жители деревни бегут в ужасе, только два смурфа решают отправиться собирать дрова, не зная, как им защитить свою деревню.


Эта захватывающая история создает основу для геймплея, в котором игроки должны помочь Смурфикам вернуть свою деревню и бороться против злобных сил Гаргамеля. В процессе игры игроки будут решать головоломки и собирать магические артефакты, чтобы восстановить мир и радость в деревне Смурфов.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество жизней
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченные карты

Примечание: даже если валюты недостаточно, вы можете тратить неограниченное количество

Скачать Smurfs Magic Match (Мод, Много жизней) 4.2.2 взлом

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Скачать Smurfs Magic Match (Мод, Много жизней) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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