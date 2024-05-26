Описание

Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки) - Игра в жанре "три в ряд", помоги древней цивилизации встать из разрухи и руин. проходи многочисленные уровни и собирай ресурсы, древние свитки которые помогут пройти дальше.Помогай жителям восстанавливать древние города, стань ключевым звеном в победе над злом!





Приготовься к невероятным приключениям и закрученным сюжетным линиям, накапливайте ресурсы для постройки новых сооружений и ремонта старых построек. Каждый день забирай многочисленные бонусы.