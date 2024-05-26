Версия:
8.6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Awem Games Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 00:02
Возраст:
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 913
Описание
Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки) - Игра в жанре "три в ряд", помоги древней цивилизации встать из разрухи и руин. проходи многочисленные уровни и собирай ресурсы, древние свитки которые помогут пройти дальше.Помогай жителям восстанавливать древние города, стань ключевым звеном в победе над злом!
Приготовься к невероятным приключениям и закрученным сюжетным линиям, накапливайте ресурсы для постройки новых сооружений и ремонта старых построек. Каждый день забирай многочисленные бонусы.
Информация о модах
- Бриллианты увеличиваются при трате.
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