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Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки)

Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки) 8.6.5

4
4
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Версия:
8.6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Awem Games Limited
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 913
Скриншоты
Описание

Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки) - Игра в жанре "три в ряд", помоги древней цивилизации встать из разрухи и руин. проходи многочисленные уровни и собирай ресурсы, древние свитки которые помогут пройти дальше.Помогай жителям восстанавливать древние города, стань ключевым звеном в победе над злом!


Приготовься к невероятным приключениям и закрученным сюжетным линиям, накапливайте ресурсы для постройки новых сооружений и ремонта старых построек. Каждый день забирай многочисленные бонусы.


Информация о модах
  • Бриллианты увеличиваются при трате.
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки) v8.6.5 MOD APK

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Скачать Cradle of Empires (Мод, Бесплатные покупки) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб

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