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Lilys Garden (Мод меню)

Lilys Garden (Мод меню) 2.92.1

Стратегическое мышление и комбинации для выполнения миссий
58
13
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tactile Games
Версия:
2.92.1
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 151 Мб
id приложения:
dk.tactile.lilysgarden
Русский язык:
Есть
Лайков:
58
Комментарии:
0
Просмотров:
15 029

В игре Lily's Garden система заданий представлена разнообразными и постоянно обновляемыми заданиями, предоставляя игрокам возможность улучшать и декорировать сад. Эти задания создают интересные вызовы для игроков и способствуют развитию сюжета игры.


Каждое задание имеет свои уникальные характеристики, такие как уровень сложности, количество доступных ходов и специальные требования. Игроки должны внимательно планировать свои ходы, чтобы выполнять задания и улучшать сад. С развитием сюжета и прохождением уровней, задания могут становиться более сложными, требуя от игроков стратегического мышления и умения создавать комбинации для удаления камней и завершения миссии.


Игрокам может потребоваться несколько попыток, чтобы успешно завершить некоторые задания, но это часть процесса и добавляет вызов игре. Умение планировать и анализировать ситуацию помогут вам добиться успеха в Lily's Garden и улучшить свой сад.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченные бустеры
  • Неограниченное количество жизней



 Теги темы: Мод меню, три в ряд, Логические

Скачать Lilys Garden (Мод меню) 2.92.1 взлом

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Скачать Lilys Garden (Мод меню)
151 Мб
Ссылка 2
151 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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