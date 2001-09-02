The Wolf - это последнее имя, обновленное Swift Apps LTD в своей игровой коллекции. Их игры-симуляторы играют почти по той же формуле, но различия настолько очевидны, что вы можете их узнать по первой игре. Это их собственное творение. Вы играете роль волка со всеми навыками и силой, присущими природе. Живи и стань самым мускулистым волком. С отличной графикой и разнообразным игровым процессом у вас будет незабываемый опыт волка.





Как и все другие естественные игры-симуляторы, Волк позволяет вам играть в настоящего волка и должен выжить в степях самостоятельно. Есть много проблем, которые вы должны преодолеть трудности. Во-первых, вы должны охотиться и найти убежище в пустыне. Тогда вам придется сражаться, чтобы стать сильнейшим волком, стать волком Альфа. Кроме того, есть много видов волков, которые вы можете выбрать на свой ход, Серый Волк? Волк Dhole? Или, может быть, таинственный черный волк.





В игре также подготовлено множество привлекательных игровых режимов, таких как CO-OP или PVP - все это в режиме онлайн в режиме реального времени, многопользовательском режиме, кооперативной многопользовательской охоте и режимах PVP Battle Arena.