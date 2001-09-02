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The Wolf (Мод, Бесплатные покупки)

The Wolf (Мод, Бесплатные покупки) 3.4.2

61
27
Скачать (190 Мб)
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Версия:
3.4.2
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Swift Apps LTD
Категория:
Без интернета / На русском / Ролевые / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 190 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
26 696

The Wolf - это последнее имя, обновленное Swift Apps LTD в своей игровой коллекции. Их игры-симуляторы играют почти по той же формуле, но различия настолько очевидны, что вы можете их узнать по первой игре. Это их собственное творение. Вы играете роль волка со всеми навыками и силой, присущими природе. Живи и стань самым мускулистым волком. С отличной графикой и разнообразным игровым процессом у вас будет незабываемый опыт волка. 


Как и все другие естественные игры-симуляторы, Волк позволяет вам играть в настоящего волка и должен выжить в степях самостоятельно. Есть много проблем, которые вы должны преодолеть трудности. Во-первых, вы должны охотиться и найти убежище в пустыне. Тогда вам придется сражаться, чтобы стать сильнейшим волком, стать волком Альфа. Кроме того, есть много видов волков, которые вы можете выбрать на свой ход, Серый Волк? Волк Dhole? Или, может быть, таинственный черный волк.


В игре также подготовлено множество привлекательных игровых режимов, таких как CO-OP или PVP - все это в режиме онлайн в режиме реального времени, многопользовательском режиме, кооперативной многопользовательской охоте и режимах PVP Battle Arena.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Премиум активный (купить за самоцвет)
  • Бесплатный шоппинг
  • Неограниченное количество баллов

МОД 2


Вы можете совершать любые покупки, даже если у вас недостаточно денег, а именно:

  • улучшение ваших параметров;
  • покупка скинов за бриллианты;
  • Премия за покупку

Мультиплеер в этом моде не работает! Вы не можете играть с другими игроками!

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Скачать The Wolf (Мод, Бесплатные покупки) 3.4.2 взлом

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MOD V1 190 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 190 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о The Wolf (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Лика
Лика 31 марта 2022 17:27
Мод ломаный, выкидывет с игры rage 
+6
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