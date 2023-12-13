Sonic Dash (Мод, много денег) 7.10.0
Благодаря потрясающей 3D-графике и живым, ярким окружением, каждый уровень в Sonic Dash превращается в настоящее зрелище для глаз. Мир игры полон неожиданных поворотов, петель и внезапных препятствий, требующих мгновенной реакции и быстрых решений.
Соник не одинок в своем приключении. В процессе игры вы можете разблокировать других знаменитых персонажей из мира Соника, таких как Тэйлз, Наклз или Эми, каждый из которых обладает своими уникальными способностями.
Кроме того, игроки могут соревноваться со своими друзьями в режиме онлайн, смотря, кто пробежит дальше и наберет больше очков. Разнообразные задания и миссии делают каждый забег уникальным, а различные бонусы и усилители помогут вам победить даже самых сложных врагов.
Неограниченное количество колец Неограниченные деньги
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Неограниченные деньги
- Бесплатные покупки
- Тупой враг
- Разблокировать персонажей
- Активирован бесконечный магнит
- Режим Бога
- Нет рекламы -
Активирован Burn Down Dashing
Скачать Sonic Dash (Мод, много денег) 7.10.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство