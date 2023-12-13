Благодаря потрясающей 3D-графике и живым, ярким окружением, каждый уровень в Sonic Dash превращается в настоящее зрелище для глаз. Мир игры полон неожиданных поворотов, петель и внезапных препятствий, требующих мгновенной реакции и быстрых решений.





Соник не одинок в своем приключении. В процессе игры вы можете разблокировать других знаменитых персонажей из мира Соника, таких как Тэйлз, Наклз или Эми, каждый из которых обладает своими уникальными способностями.





Кроме того, игроки могут соревноваться со своими друзьями в режиме онлайн, смотря, кто пробежит дальше и наберет больше очков. Разнообразные задания и миссии делают каждый забег уникальным, а различные бонусы и усилители помогут вам победить даже самых сложных врагов.