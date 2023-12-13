android-1.ru / Игры / На русском / Sonic Dash (Мод, много денег)
Sonic Dash (Мод, много денег)

Sonic Dash (Мод, много денег) 7.10.0

40
4
Скачать (107 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SEGA
Версия:
7.10.0
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 107 Мб
id приложения:
com.sega.sonicdash
Русский язык:
Есть
Лайков:
40
Комментарии:
0
Просмотров:
8 131

Благодаря потрясающей 3D-графике и живым, ярким окружением, каждый уровень в Sonic Dash превращается в настоящее зрелище для глаз. Мир игры полон неожиданных поворотов, петель и внезапных препятствий, требующих мгновенной реакции и быстрых решений.


Соник не одинок в своем приключении. В процессе игры вы можете разблокировать других знаменитых персонажей из мира Соника, таких как Тэйлз, Наклз или Эми, каждый из которых обладает своими уникальными способностями.


Кроме того, игроки могут соревноваться со своими друзьями в режиме онлайн, смотря, кто пробежит дальше и наберет больше очков. Разнообразные задания и миссии делают каждый забег уникальным, а различные бонусы и усилители помогут вам победить даже самых сложных врагов.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество колец
  • Неограниченные деньги

MOD V2


- МОД МЕНЮ

- Неограниченные деньги

- Бесплатные покупки

- Тупой враг

- Разблокировать персонажей

- Активирован бесконечный магнит

- Режим Бога

- Нет рекламы -

Активирован Burn Down Dashing

 Теги темы: Много денег

Скачать Sonic Dash (Мод, много денег) 7.10.0 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Sonic Dash (Мод, много денег) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег)
Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег)
Версия: 3.55
Zombie Catchers (Мод, много денег)
Zombie Catchers (Мод, много денег)
Версия: 1.36.7
Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked/Editor)
Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked/Editor)
Версия: 2.2.11
Snipers vs Thieves (Мод, маркер/патроны)
Snipers vs Thieves (Мод, маркер/патроны)
Версия: 2.14.40983
Clash of Clans (Мод, Много денег, приватный сервер)
Clash of Clans (Мод, Много денег, приватный сервер)
Версия: 16.253.35
Minecraft Earth (Мод, Patched)
Minecraft Earth (Мод, Patched)
Версия: 0.33.0
Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки)
Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 2024.4.1.0
Rival Stars Horse Racing (Мод, медленные боты)
Rival Stars Horse Racing (Мод, медленные боты)
Версия: 1.52.2

Отзывы о Sonic Dash (Мод, много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив