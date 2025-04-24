Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) - Собирай команду из новых друзей, прыгайте, ломайте всё вокруг! Всё что вам потребуется ломать пока вы летите, это предметы выполнены в стиле выпечки. Графика приятная для глаз и очень удобное управление. играйте с удовольствием не заботясь о том как заработать денег.
- В игре вы можете тратить деньги по своему усмотрению, они никогда не уменьшаются, а всегда увеличиваются.
- Разблокированы функции, продаваемые в игре за реальные деньги.
Скачать Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) v3.72 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.