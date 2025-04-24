Описание

Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) - Собирай команду из новых друзей, прыгайте, ломайте всё вокруг! Всё что вам потребуется ломать пока вы летите, это предметы выполнены в стиле выпечки. Графика приятная для глаз и очень удобное управление. играйте с удовольствием не заботясь о том как заработать денег.