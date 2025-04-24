android-1.ru / Игры / Аркады / Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег)
Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег)

Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) 3.72

4
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.72
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kongregate
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 00:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 888
Скриншоты
Описание

Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) - Собирай команду из новых друзей, прыгайте, ломайте всё вокруг! Всё что вам потребуется ломать пока вы летите, это предметы выполнены в стиле выпечки. Графика приятная для глаз и очень удобное управление. играйте с удовольствием не заботясь о том как заработать денег.


Информация о модах
  • В игре вы можете тратить деньги по своему усмотрению, они никогда не уменьшаются, а всегда увеличиваются.
  • Разблокированы функции, продаваемые в игре за реальные деньги.
Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) v3.72 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked/Editor)
Geometry Dash Meltdown (Мод, Unlocked/Editor)
Version: 2.2.11
Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки)
Моя кофейня - ресторан мечты (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 2025.4.1.0
Make More! (Мод, много денег)
Make More! (Мод, много денег)
Version: 3.5.41
Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег)
Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег)
Version: 1.83.0
Robbery Bob 2: Double Trouble (Мод, Много денег)
Robbery Bob 2: Double Trouble (Мод, Много денег)
Version: 1.15.4
Ball Blast (Мод, много монет)
Ball Blast (Мод, много монет)
Version: 3.8
Homescapes (Мод, много звезд)
Homescapes (Мод, много звезд)
Version: 7.1.1
Angry Birds Transformers (Мод, Много денег)
Angry Birds Transformers (Мод, Много денег)
Version: 2.33.0

Отзывы о Burrito Bison: Launcha Libre (Мод, много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив