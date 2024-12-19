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Galaxia Invader: Alien Shooter (Мод, Много денег)

Galaxia Invader: Alien Shooter (Мод, Много денег) 1.6.6

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Версия:
1.6.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tee Studio
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 67 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
592
Скриншоты
Описание

Galaxia Invader представляет собой классическую космическую аркаду, в которой игрок погружается в роль пилота космического истребителя, сталкивающегося с волнами вражеских кораблей в бесконечном галактическом противостоянии. Игра вдохновлена золотой эрой аркадных автоматов, когда целью было набрать как можно больше очков, уничтожая вражеские корабли и избегая встречи с залпами их орудий.


В Galaxia Invader каждый уровень увеличивает интенсивность сражений, добавляя больше врагов и более сложные шаблоны атак, требуя от игрока быстрых рефлексов и стратегического планирования. Ваш корабль может быть оборудован разнообразным арсеналом, который улучшается по мере продвижения игры, включая лазеры, ракеты и специальные умения, которые могут быть активированы в критических ситуациях.


Шансы на выживание кажутся невеликими, но каждый успешно завершенный рейд увеличивает ваш опыт и умения, позволяя лучше подготовиться к следующим испытаниям. Игра поощряет упорство и мастерство, позволяя игрокам постепенно улучшать свои навыки уклонения и стрельбы, необходимые для достижения величайших целей.


Информация о модах

1. Неограниченное количество монет

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Без рекламы

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 Теги темы: Много денег

Скачать Galaxia Invader: Alien Shooter (Мод, Много денег) v1.6.6 MOD APK

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Скачать Galaxia Invader: Alien Shooter (Мод, Много денег) 67 Мб Ссылка 2 67 Мб

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