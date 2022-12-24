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Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег)

Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег) 1.64.0

18
3
Скачать (145 Мб)
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Версия:
1.64.0
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
id приложения:
com.rovio.dream
Русский язык:
Есть
Лайков:
18
Комментарии:
0
Просмотров:
12 793

Angry Birds Dream Blast продолжает славное наследие культовой франшизы Angry Birds, завоевавшей сердца миллионов игроков по всему миру. С момента своего дебюта в 2009 году, Angry Birds остается популярной и увлекательной игрой, продолжая радовать своих фанатов и привлекать новых игроков.


В этой игре вас ждет захватывающее приключение в уникальном мире. Игра предлагает инновационный геймплей и увлекательные головоломки, которые позволят вам весело провести время. Вам предстоит сочетать и взрывать цветные шары, решая разнообразные задачи и головоломки на каждом уровне.


Основное преимущество Angry Birds Dream Blast - это его доступность для игроков всех возрастов. Вы можете наслаждаться этой увлекательной игрой в любое время и в любом месте на своем мобильном устройстве. Присоединяйтесь к милым персонажам из мира Angry Birds и помогите им реализовать свои мечты, разрушая шары и решая сложные головоломки.



Скриншоты

Информация о модах

МОД 1


  • Неограниченное количество ускорителей
  • Неограниченное количество сердец


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество ускорителей
  • Неограниченное количество ходов
  • Неограниченное количество валюты
  • Неограниченные жизни
 Теги темы: Много денег, Много монет

Скачать Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег) 1.64.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
145 Мб
MOD V1 (Ссылка 1)
145 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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