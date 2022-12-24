Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег) 1.64.0
Angry Birds Dream Blast продолжает славное наследие культовой франшизы Angry Birds, завоевавшей сердца миллионов игроков по всему миру. С момента своего дебюта в 2009 году, Angry Birds остается популярной и увлекательной игрой, продолжая радовать своих фанатов и привлекать новых игроков.
В этой игре вас ждет захватывающее приключение в уникальном мире. Игра предлагает инновационный геймплей и увлекательные головоломки, которые позволят вам весело провести время. Вам предстоит сочетать и взрывать цветные шары, решая разнообразные задачи и головоломки на каждом уровне.
Основное преимущество Angry Birds Dream Blast - это его доступность для игроков всех возрастов. Вы можете наслаждаться этой увлекательной игрой в любое время и в любом месте на своем мобильном устройстве. Присоединяйтесь к милым персонажам из мира Angry Birds и помогите им реализовать свои мечты, разрушая шары и решая сложные головоломки.
МОД 1
- Неограниченное количество ускорителей
- Неограниченное количество сердец
МОД 2
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество ускорителей
- Неограниченное количество ходов
- Неограниченное количество валюты
- Неограниченные жизни
Скачать Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег) 1.64.0 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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