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Assassin's Creed Восстание (Мод, Бессмертие, Unlocked)

Assassin's Creed Восстание (Мод, Бессмертие, Unlocked) 3.6.0

10
4
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Версия:
3.6.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ubisoft Entertainment
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 512
Скриншоты
Описание

Assassin's Creed Rebellion - это захватывающая игра от Ubisoft Entertainment, которая погружает вас в захватывающий мир ассасинов прямо на ваши мобильные устройства. Если вы являетесь поклонником серии Assassin's Creed и увлекаетесь искусством убийств, то эта игра точно придется вам по вкусу.


Погрузитесь в увлекательные приключения вместе с известными мастерами ассасинов, такими как Эцио, Альтаир, Шай и многими другими. Вы окажетесь в эпохе Средневековья, где вам предстоит собирать команду самых ловких и опытных ассасинов, чтобы сражаться против тирании Тампларов и защищать свободу. Особенностью Assassin's Creed Rebellion является то, что игра предлагает вам возможность создавать и управлять своей собственной ассасинской братией. Выбирайте наиболее подходящих ассасинов для выполнения различных миссий, развивайте их навыки, совершенствуйте их снаряжение и расширяйте свою базу.


Игра также предлагает увлекательный игровой процесс, включающий тактические бои, скрытность и умение планировать каждое действие. Вы будете сражаться с врагами, проникать в опасные укрепленные замки и выполнять разнообразные задания, чтобы достичь своих целей.



Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона [x1 - x1000]
  • режим бога
  • Высокая статистика
  • Все убийцы разблокированы
  • Обход определения области



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 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Assassin's Creed Восстание (Мод, Бессмертие, Unlocked) v3.6.0 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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