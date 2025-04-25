Assassin's Creed Rebellion - это захватывающая игра от Ubisoft Entertainment, которая погружает вас в захватывающий мир ассасинов прямо на ваши мобильные устройства. Если вы являетесь поклонником серии Assassin's Creed и увлекаетесь искусством убийств, то эта игра точно придется вам по вкусу.
Погрузитесь в увлекательные приключения вместе с известными мастерами ассасинов, такими как Эцио, Альтаир, Шай и многими другими. Вы окажетесь в эпохе Средневековья, где вам предстоит собирать команду самых ловких и опытных ассасинов, чтобы сражаться против тирании Тампларов и защищать свободу. Особенностью Assassin's Creed Rebellion является то, что игра предлагает вам возможность создавать и управлять своей собственной ассасинской братией. Выбирайте наиболее подходящих ассасинов для выполнения различных миссий, развивайте их навыки, совершенствуйте их снаряжение и расширяйте свою базу.
Игра также предлагает увлекательный игровой процесс, включающий тактические бои, скрытность и умение планировать каждое действие. Вы будете сражаться с врагами, проникать в опасные укрепленные замки и выполнять разнообразные задания, чтобы достичь своих целей.
- МЕНЮ МОД
- Множитель урона [x1 - x1000]
- режим бога
- Высокая статистика
- Все убийцы разблокированы
- Обход определения области
Скачать Assassin's Creed Восстание (Мод, Бессмертие, Unlocked) v3.6.0 MOD APK
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