android-1.ru / Игры / Аркады / Angry Birds Journey (Мод, много жизней)
Angry Birds Journey (Мод, много жизней)

Angry Birds Journey (Мод, много жизней) 3.8.2

4
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
3.8.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Категория:
Аркады / Головоломки / Казуальные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 187
Скриншоты
Описание

Angry Birds Journey (Мод, много жизней) - Встречайте новую игру, в этой игре вам предстоит всё так же запускать птиц из рогатки. Чтобы спасти своё маленькое потомство, теперь они уже не яйца, а самые настоящие маленькие птицы! Во время игры вы будете решать большое количество динамичных головоломок, которые помогут вам расслабится.


Особенности:

  • Вы можете играть в любом месте и любое время.
  • Решайте весёлые и расслабляющие головоломки.
  • Проходите сотни уровней.
  • По завершению каждого уровня вы будете получать монеты.
  • Играйте со всеми персонажами Angry Birds.
  • Исследуйте много новых мест в этом приключении!


Информация о модах

Бесконечные жизни

Показать полностью
 Теги темы: Много жизней, Логические

Скачать Angry Birds Journey (Мод, много жизней) v3.8.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Angry Birds Journey (Мод, много жизней) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer

Больше Angry Birds

Angry Birds Transformers (Мод, Много денег)
Angry Birds Transformers
Версия: 2.31.0
Angry Birds 2 (Много энергии/мод меню)
Angry Birds 2
Версия: 3.26.5
Angry Birds Dream Blast (Мод, Много денег)
Angry Birds Dream Blast - дрим бласт пазл
Версия: 1.80.0
Angry Birds Friends (Мод, Много бустеров)
Angry Birds Friends
Версия: 12.7.2
Angry Birds Match 3 (Мод, много денег)
Angry Birds Match 3
Версия: 8.7.0
Angry Birds Seasons (Мод, Много монет)
Angry Birds Seasons
Версия: 6.6.2
Angry Birds Blast (Мод, Много денег)
Angry Birds Blast
Версия: 2.6.5
Смотреть все
Похожие приложения:
Собаки подземелья - Ленивая ролевая игра (Мод, Бесплатные покупки/много денег)
Собаки подземелья - Ленивая ролевая игра (Мод, Бесплатные покупки/много денег)
Version: 3.2.5
Bee Brilliant (Мод, Много денег)
Bee Brilliant (Мод, Много денег)
Version: 1.93.0
Toca Life: Pets (Встроенный кэш)
Toca Life: Pets (Встроенный кэш)
Version: 1.2-play
Toca Life: City (Встроенный кэш)
Toca Life: City (Встроенный кэш)
Version: 1.8
Skater Boy (Мод, Много жизней)
Skater Boy (Мод, Много жизней)
Version: 1.18.41
Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы)
Hit Master 3D: Великий шпион (Мод, Много денег/без рекламы)
Version: 1.8.21
Angry Birds Blast (Мод, Много денег)
Angry Birds Blast (Мод, Много денег)
Version: 2.6.5
Stick Fight – Shadow Archer Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки)
Stick Fight – Shadow Archer Battle Arena (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 3.09

Отзывы о Angry Birds Journey (Мод, много жизней)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив