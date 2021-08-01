Описание

Angry Birds Journey (Мод, много жизней) - Встречайте новую игру, в этой игре вам предстоит всё так же запускать птиц из рогатки. Чтобы спасти своё маленькое потомство, теперь они уже не яйца, а самые настоящие маленькие птицы! Во время игры вы будете решать большое количество динамичных головоломок, которые помогут вам расслабится.





Особенности: