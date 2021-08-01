Версия:
3.8.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Rovio Entertainment Corporation
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:15
Возраст:
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 187
Описание
Angry Birds Journey (Мод, много жизней) - Встречайте новую игру, в этой игре вам предстоит всё так же запускать птиц из рогатки. Чтобы спасти своё маленькое потомство, теперь они уже не яйца, а самые настоящие маленькие птицы! Во время игры вы будете решать большое количество динамичных головоломок, которые помогут вам расслабится.
Особенности:
- Вы можете играть в любом месте и любое время.
- Решайте весёлые и расслабляющие головоломки.
- Проходите сотни уровней.
- По завершению каждого уровня вы будете получать монеты.
- Играйте со всеми персонажами Angry Birds.
- Исследуйте много новых мест в этом приключении!
Информация о модах
Бесконечные жизни
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