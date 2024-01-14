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Home Design Makeover (Мод, Много алмазов)

Home Design Makeover (Мод, Много алмазов) 5.9.1g

Выразите свою креативность и фантазию в удивительных интерьерах
13
3
Скачать (133 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Storm8 Studios
Версия:
5.9.1g
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
id приложения:
in.loop.hdmakeover
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
2
Просмотров:
10 751

Home Design Makeover - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность стать дизайнерами интерьера и помогать другим людям создавать дома своей мечты. В этой игре вы вольны выразить свою креативность и фантазию, реализуя различные дизайнерские идеи и преобразуя обыденные комнаты в удивительные интерьеры.


Основная механика игры - это "три в ряд", где вам нужно сочетать три или более элемента одного типа, чтобы завершить уровень. За успешное прохождение уровней вы получаете вознаграждения в виде новой мебели, декора и предметов для дома. Эти награды помогут вам улучшать и настраивать интерьеры для ваших клиентов. Игра также предоставляет множество заданий и заказов от разных персонажей, каждый из которых имеет свои предпочтения в дизайне. Вы будете создавать уникальные концепции и стили для разных клиентов, стремясь удовлетворить их вкусы.


Скриншоты

Информация о модах
  • AntiBan
  • Неограниченное количество драгоценных камней
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченные билеты
  • Бесконечные жизни



 Теги темы: Много алмазов

Скачать Home Design Makeover (Мод, Много алмазов) 5.9.1g взлом

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Скачать Home Design Makeover (Мод, Много алмазов)
133 Мб
Ссылка 2
133 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Home Design Makeover (Мод, Много алмазов)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 апреля 2023 18:44
ArtiX,
Печально:(
+1
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ArtiX
ArtiX 30 апреля 2023 11:26
Мод не работает, к сожалению. Да и в целом, игра очень тормозная. Минут через 15 смарт ощутимо нагревается и дико фризит интерфейс. Худшая 3 в ряд, что я видел.
-1
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