Home Design Makeover - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность стать дизайнерами интерьера и помогать другим людям создавать дома своей мечты. В этой игре вы вольны выразить свою креативность и фантазию, реализуя различные дизайнерские идеи и преобразуя обыденные комнаты в удивительные интерьеры.





Основная механика игры - это "три в ряд", где вам нужно сочетать три или более элемента одного типа, чтобы завершить уровень. За успешное прохождение уровней вы получаете вознаграждения в виде новой мебели, декора и предметов для дома. Эти награды помогут вам улучшать и настраивать интерьеры для ваших клиентов. Игра также предоставляет множество заданий и заказов от разных персонажей, каждый из которых имеет свои предпочтения в дизайне. Вы будете создавать уникальные концепции и стили для разных клиентов, стремясь удовлетворить их вкусы.