android-1.ru / Игры / Головоломки / Travel Match (Мод, Много монет)
Travel Match (Мод, Много монет)

Travel Match (Мод, Много монет) 2.5.2

1
1
Скачать (180 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
2.5.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
MOUNT HORSE LIMITED
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 874

Игра Travel Match предлагает увлекательное путешествие по множеству новых и захватывающих мест во всем мире. В этой игре вам предстоит решать разнообразные головоломки и испытания, проверяя свои навыки и способности. Основным элементом игры является жанр match-3, но Travel Match придает этому жанру уникальный характер. Вы отправитесь в знакомую обстановку, но с новыми вызовами и задачами, которые потребуют от вас творческого мышления и логического размышления. Вам предстоит проходить уровни, встречать новых персонажей и строить собственный город, решая головоломки на пути к успеху.


Головоломки в Travel Match многообразны и уникальны, и вам предстоит исследовать их все, чтобы продвигаться дальше в игре. Ваша задача - не только решать головоломки, но и строить новые объекты и города, раскрывая перед собой новые области для исследования.

Игра обещает захватывающее и уникальное путешествие, полное интересных тем и увлекательных моментов, которые позволят вам проявить свои навыки и спроектировать свой собственный город.




Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченное количество жизней

* не уменьшается при расходовании

 Теги темы: Много денег

Скачать Travel Match (Мод, Много монет) 2.5.2 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Travel Match (Мод, Много монет) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Sinful Puzzle (Мод, Много энергии)
Sinful Puzzle (Мод, Много энергии)
Версия: 1.0.5
Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки)
Merge Adventure: Magic Puzzles (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.2.70
Yo-Kai Watch Punipuni (Мод, Урон)
Yo-Kai Watch Punipuni (Мод, Урон)
Версия: 4.100.0
Bayside Merge: Renovation game (Мод, Много денег)
Bayside Merge: Renovation game (Мод, Много денег)
Версия: 1.4.401
Армия игр с оружием: стрелялки (Мод, Режим бога)
Армия игр с оружием: стрелялки (Мод, Режим бога)
Версия: 1.3.1
Kitchen Swipe - Swipe 3 Puzzle (Мод меню)
Kitchen Swipe - Swipe 3 Puzzle (Мод меню)
Версия: 0.4.52
Joy Blast: match-three puzzle! (Мод меню)
Joy Blast: match-three puzzle! (Мод меню)
Версия: 3.3.8
Magic Blast: Mystery Puzzle (Мод, Много денег)
Magic Blast: Mystery Puzzle (Мод, Много денег)
Версия: 24.0507.00

Отзывы о Travel Match (Мод, Много монет)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив