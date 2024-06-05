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Joy Blast: match-three puzzle! (Мод меню)

Joy Blast: match-three puzzle! (Мод меню) 3.3.8

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Libra Softworks
Версия:
3.3.8
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 117 Мб
id приложения:
com.librasoftworks.joy
Русский язык:
Есть
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
2 608

Joy Blast Mod Apk — привлекательная игра-головоломка, которая обещает предоставить вам лучшее пространство для впечатлений. Основная цель этой игры - решить головоломки, чтобы вы могли путешествовать по вселенной и разгадывать тайны, которые вас ждут. Настало время приступить к работе и построить свой город.


Joy Blast — захватывающая игра, в которой вы должны решать сложные головоломки, чтобы открывать и покорять тайны этого города. Игра имитирует космическое путешествие во времени, перенося вас в новые локации, и ваша миссия начинается прямо сейчас. Когда игрок отправляется в космос, открывается новый мир; ваша задача состоит в том, чтобы собрать вместе трех человек, чтобы пройти уровни как можно быстрее. Кроме того, игроки должны использовать свой интеллект и логическое мышление, чтобы находить и комбинировать одинаковые формы пузырей. Поскольку вы можете сопоставить не более трех объектов, вам нужно внимательно осмотреться, чтобы найти их и собрать вместе, чтобы пройти уровень.



Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество ходов
  • Неограниченное количество жизней
  • Неограниченное количество звезд
  • Неограниченные бустеры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Joy Blast: match-three puzzle! (Мод меню) 3.3.8 взлом

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Скачать Joy Blast: match-three puzzle! (Мод меню)
117 Мб
Ссылка 2
117 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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