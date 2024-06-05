Joy Blast Mod Apk — привлекательная игра-головоломка, которая обещает предоставить вам лучшее пространство для впечатлений. Основная цель этой игры - решить головоломки, чтобы вы могли путешествовать по вселенной и разгадывать тайны, которые вас ждут. Настало время приступить к работе и построить свой город.





Joy Blast — захватывающая игра, в которой вы должны решать сложные головоломки, чтобы открывать и покорять тайны этого города. Игра имитирует космическое путешествие во времени, перенося вас в новые локации, и ваша миссия начинается прямо сейчас. Когда игрок отправляется в космос, открывается новый мир; ваша задача состоит в том, чтобы собрать вместе трех человек, чтобы пройти уровни как можно быстрее. Кроме того, игроки должны использовать свой интеллект и логическое мышление, чтобы находить и комбинировать одинаковые формы пузырей. Поскольку вы можете сопоставить не более трех объектов, вам нужно внимательно осмотреться, чтобы найти их и собрать вместе, чтобы пройти уровень.



