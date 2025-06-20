Youtubers Life 2 (Мод, Много денег) 1.4.2
Youtubers Life 2 — это масштабная игра-симулятор жизни, наполненная интересной средой, в которой вы сможете узнать и узнать, как стать лучшим ютубером с помощью высококачественного контента. Чем больше вы погружаетесь в игру, тем лучше у вас получается создавать хороший контент и предоставлять своим поклонникам и зрителям лучшие видео, созданные случайным образом или написанные по сценарию с акцентом на забавные элементы.
В игре есть обширные игры, и она на самом деле «живая», чтобы вы могли погрузиться и почувствовать ее суетливую атмосферу, учась стать хорошим ютубером. Ваш канал может ежедневно достигать новых высот, если вы исследуете NewTube City, будете в курсе последних тенденций и общаетесь с интересными людьми. Этот город полон жизни и всегда с энтузиазмом выбирает одно из лучших мест для общения и сбора информации. Таким образом, большая часть игрового контента хранится в городе для более глубокого игрового процесса.
Ваши деньги в игре увеличиваются по мере того, как вы их тратите. (у вас должны быть деньги, чтобы потратить сначала)
Скачать Youtubers Life 2 (Мод, Много денег) v1.4.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.