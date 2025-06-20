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Youtubers Life 2 (Мод, Много денег)

Youtubers Life 2 (Мод, Много денег) 1.4.2

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Версия:
1.4.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Raiser Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 332
Скриншоты
Описание

Youtubers Life 2 — это масштабная игра-симулятор жизни, наполненная интересной средой, в которой вы сможете узнать и узнать, как стать лучшим ютубером с помощью высококачественного контента. Чем больше вы погружаетесь в игру, тем лучше у вас получается создавать хороший контент и предоставлять своим поклонникам и зрителям лучшие видео, созданные случайным образом или написанные по сценарию с акцентом на забавные элементы.


В игре есть обширные игры, и она на самом деле «живая», чтобы вы могли погрузиться и почувствовать ее суетливую атмосферу, учась стать хорошим ютубером. Ваш канал может ежедневно достигать новых высот, если вы исследуете NewTube City, будете в курсе последних тенденций и общаетесь с интересными людьми. Этот город полон жизни и всегда с энтузиазмом выбирает одно из лучших мест для общения и сбора информации. Таким образом, большая часть игрового контента хранится в городе для более глубокого игрового процесса.



Информация о модах

Ваши деньги в игре увеличиваются по мере того, как вы их тратите. (у вас должны быть деньги, чтобы потратить сначала)

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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Youtubers Life 2 (Мод, Много денег) v1.4.2 MOD APK

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Скачать Youtubers Life 2 (Мод, Много денег) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Youtubers Life 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Denis
Denis 14 апреля 2023 21:22
не скачивается
+4
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