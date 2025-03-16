android-1.ru / Игры / Стратегии / Герои Некрополиса (Мод, Много денег)
Герои Некрополиса (Мод, Много денег)

Герои Некрополиса (Мод, Много денег) 1.1.1

3
2
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Arclite Systems
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 148 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12 617
Скриншоты
Описание

Любишь героев, путешествия и магию? Я чувствую себя героем, когда смотрю приключенческие фильмы, и хочу исследовать разные места. Если вы тоже хотите быть героем и хотите увидеть магию способностей, которые у вас есть для разных героев, не раздумывайте и откройте PlayMarket на своем устройстве. Затем найдите Necropolis: Story of Lich, нажмите «Скачать», установите и запустите игру. Это фантастическая игра с 3D-графикой и волшебной силой света.


Мне очень понравилось играть в эту игру, в основном катание на лошадях по разным местам на карте, убивая врагов по пути изучения каждого региона, чтобы получить мифических юнитов, это лучшая часть этой игры. Так что без промедления играйте в игру и будьте героем, которого хотите.


Жанр: Мобильная игра, Экшены, Магия, Приключения, Путешествия, Боевые стратегии



Информация о модах

1. Неограниченное количество золота

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченные ресурсы

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Герои Некрополиса (Мод, Много денег) v1.1.1 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Герои Некрополиса (Мод, Много денег) 148 Мб Ссылка 2 148 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег)
Стратегия и Тактика 2: WWII (Мод, Много денег)
Version: 3.6.4
Knights of Europe 3 (Мод меню)
Knights of Europe 3 (Мод меню)
Version: 1.1.0
Тайная любовь с учителем отомэ (Мод, Премиум выборы)
Тайная любовь с учителем отомэ (Мод, Премиум выборы)
Version: 1.1.548
Zoldout Global (Мод меню)
Zoldout Global (Мод меню)
Version: 00.17.08
Dark Fortress: Tower Defense (Мод меню)
Dark Fortress: Tower Defense (Мод меню)
Version: 0.3
Youtubers Life 2 (Мод, Много денег)
Youtubers Life 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.3.5
Pastimes - 21 мини игры (Мод, Без рекламы)
Pastimes - 21 мини игры (Мод, Без рекламы)
Version: 5.7.2
Tropicmania: три в ряд, алмазы (Мод, Много денег)
Tropicmania: три в ряд, алмазы (Мод, Много денег)
Version: 166.0.0

Отзывы о Герои Некрополиса (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Алекс
Алекс 28 июня 2023 07:38
Никакой это не мод, обычная игра с рекламой как гуглплей
+1
Ответить