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Magic Blast: Mystery Puzzle (Мод, Много денег)

Magic Blast: Mystery Puzzle (Мод, Много денег) 24.0704.00

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Версия:
24.0704.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Puzzle1Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 633

Magic Blast - это увлекательная игра-головоломка в жанре "три в ряд". Она отличается креативным контентом, привлекательной графикой и разнообразным игровым контентом, который подарит вам увлекательное и незабываемое путешествие вместе с забавными персонажами. Основное преимущество этой игры заключается в том, что она переносит вас в фэнтезийный мир и постоянно удивляет уникальными сюрпризами, позволяя наслаждаться головоломками на полную катушку.


В игре Magic Blast вам предстоит решать головоломки, объединяя блоки одного цвета в ряды из трех и более, чтобы они взрывались и исчезали. Этот жанр известен своей простотой правил и одновременно сложностью разработки стратегий. Magic Blast добавляет к этой формуле случайный состав вещей, что означает, что вы будете исследовать и создавать различные стратегии для наиболее эффективных взрывов. Сложность головоломок постепенно увеличивается, предоставляя вам новые элементы и вызовы, которые обещают много часов увлекательного развлечения. Погрузившись в мир Magic Blast, вы будете наслаждаться разнообразными и забавными головоломками "три в ряд" и погружаться в фэнтезийную атмосферу игры.




Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество жизней
  • Неограниченные бустеры
 Теги темы: Много денег

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Скачать Magic Blast: Mystery Puzzle (Мод, Много денег) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб

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