Посетители Creative Spaces могут продемонстрировать свои дизайнерские и творческие способности, хорошо проводя время на площадке. Несмотря на то, что это всего лишь игра, навыки, полученные здесь, могут быть применены в реальном мире при проектировании идеальной комнаты для их будущего дома. Возьмите на себя ответственность за ситуацию и немедленно покажите миру свои дизайнерские способности.
Вы играете роль студента, который вносит последние штрихи в проект, но у него мало времени, потому что он израсходовал все свои дизайнерские ресурсы. В результате, чтобы получить дополнительные идеи инструментов, вы должны сначала завершить свой проект, а затем принять участие в викторинах. Играя в игру, вы можете получить информацию, которая приведет вас к месту, где вы сможете получить необходимые материалы.
Бесконечные деньги
Скачать Creative Spaces - Home Design (Мод, Много денег) v1.2.21 MOD APK
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer