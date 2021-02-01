Описание

Посетители Creative Spaces могут продемонстрировать свои дизайнерские и творческие способности, хорошо проводя время на площадке. Несмотря на то, что это всего лишь игра, навыки, полученные здесь, могут быть применены в реальном мире при проектировании идеальной комнаты для их будущего дома. Возьмите на себя ответственность за ситуацию и немедленно покажите миру свои дизайнерские способности.





Вы играете роль студента, который вносит последние штрихи в проект, но у него мало времени, потому что он израсходовал все свои дизайнерские ресурсы. В результате, чтобы получить дополнительные идеи инструментов, вы должны сначала завершить свой проект, а затем принять участие в викторинах. Играя в игру, вы можете получить информацию, которая приведет вас к месту, где вы сможете получить необходимые материалы.