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Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы)

Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы) 1.2.3

Съел ягоду — стал букашкой: разгадывай загадки, ищи путь обратно
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Версия:
1.2.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
JoyBits Ltd.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Сегодня, 15:10
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 224 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Varenje: Don’t Touch Berries — это рисованный квест с головоломками и исследованием мира, в котором всё начинается с одной неправильной ягоды. Главный герой внезапно уменьшается до микроскопических размеров и оказывается в таинственном мире насекомых. Всё, что раньше казалось крошечным, теперь — огромный лабиринт, полный загадок, механизмов и неожиданных союзников.


Исследуй тайные постройки насекомых, решай десятки хитроумных головоломок и ищи способ вернуть себе человеческий рост. Каждый экран — это мини-сцена с тайнами, логикой и атмосферой. Тебя ждёт живой нарисованный мир, где жучки разговаривают, строят машины и охраняют свои секреты. Varenje — это приключение с душой и вниманием к деталям, в котором опасности и чудеса скрываются за каждой ягодкой.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Varenje: Don’t Touch Berries (Мод, Без рекламы) v1.2.3 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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