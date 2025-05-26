Описание

Varenje: Don’t Touch Berries — это рисованный квест с головоломками и исследованием мира, в котором всё начинается с одной неправильной ягоды. Главный герой внезапно уменьшается до микроскопических размеров и оказывается в таинственном мире насекомых. Всё, что раньше казалось крошечным, теперь — огромный лабиринт, полный загадок, механизмов и неожиданных союзников.





Исследуй тайные постройки насекомых, решай десятки хитроумных головоломок и ищи способ вернуть себе человеческий рост. Каждый экран — это мини-сцена с тайнами, логикой и атмосферой. Тебя ждёт живой нарисованный мир, где жучки разговаривают, строят машины и охраняют свои секреты. Varenje — это приключение с душой и вниманием к деталям, в котором опасности и чудеса скрываются за каждой ягодкой.