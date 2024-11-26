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Joy Cafe: Вкусные игры слияния (Мод Меню)

Joy Cafe: Вкусные игры слияния (Мод Меню) 1.5.43

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Версия:
1.5.43
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
BlissArte
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
216
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в творческий и сложный мир игры Joy Cafe: Tasty Merge Games. Здесь у вас есть уникальная возможность стать владельцем особенного кафе, где вы можете свободно проектировать, строить и управлять каждым аспектом, от интерьера и меню до обслуживания клиентов. Игра начинается с небольшого кафе, которое вам предстоит развивать и улучшать, следуя своим мечтам и амбициям.


Чтобы создать уникальную и привлекательную кофейню, вам нужно будет умело сочетать различные ингредиенты и изобретать новые блюда. Вы сможете модернизировать оборудование для повышения эффективности работы и предлагать своим клиентам непревзойденное обслуживание. Игра предлагает множество инструментов и функций, которые помогут вам управлять кафе, привлекать больше посетителей и увеличивать прибыль.


Joy Cafe: Tasty Merge Games — это не просто развлекательная игра, но и захватывающее бизнес-приключение. Здесь вы сможете раскрыть свой творческий потенциал, создавая уникальные блюда и привлекательный дизайн кафе. Кроме того, игра бросает вызов вашим управленческим способностям, требуя от вас стратегического мышления и умения принимать быстрые решения. Погрузитесь в мир кафе Joy Cafe и воплотите свои мечты в реальность!


Информация о модах

Меню

Неограниченная энергия

Неограниченный драгоценный камень

Неограниченные джойбаксы


Примечание : когда вы их заработаете, вы получите дополнительную энергию, самоцветы и джобаксы!

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Joy Cafe: Вкусные игры слияния (Мод Меню) v1.5.43 MOD APK

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Скачать Joy Cafe: Вкусные игры слияния (Мод Меню) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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