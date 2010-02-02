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Italian Brainrot: Pic Builder

Italian Brainrot: Pic Builder 1.0.2

Оригинал

Когда каждый кусочек на своём месте — и внезапно рождается нечто гениально абсурдное
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BOLD CAT
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Italian Brainrot: Pic Builder — это не просто головоломка, это цифровое сумасшествие, упакованное в милую механику перетаскивания. Здесь вы не собираете банальные картинки — вы воссоздаёте персонажей, будто их придумали одновременно художник-мемщик и человек, уснувший на уроке рисования. Каждая часть — как элемент странного пазла: голова, руки, тапок, который зачем-то оказался вместо уха. Но стоит сложить всё вместе — и перед вами появляется он, странный, нелепый и безумно обаятельный. Один уровень — один персонаж, и каждый новый — это как встреча со знакомым, которого вы не помните, но сразу полюбили.


В Italian Brainrot: Pic Builder нет спешки и давления — только вы, детали и тихая радость от того, как кусочек идеально встаёт на своё место. Игра умудряется быть одновременно медитативной и абсурдной, простой по управлению, но чертовски весёлой в ощущениях. Разблокируйте новых героев, наслаждайтесь уровнем нелепости, который с каждой сборкой только растёт. Это идеальный таймкиллер с характером, где ваша задача — не просто собирать, а погружаться в тот особенный, слегка поехавший мир, где логика отдыхает, а воображение рулит.


Информация о модах

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