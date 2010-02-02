Описание

Italian Brainrot: Pic Builder — это не просто головоломка, это цифровое сумасшествие, упакованное в милую механику перетаскивания. Здесь вы не собираете банальные картинки — вы воссоздаёте персонажей, будто их придумали одновременно художник-мемщик и человек, уснувший на уроке рисования. Каждая часть — как элемент странного пазла: голова, руки, тапок, который зачем-то оказался вместо уха. Но стоит сложить всё вместе — и перед вами появляется он, странный, нелепый и безумно обаятельный. Один уровень — один персонаж, и каждый новый — это как встреча со знакомым, которого вы не помните, но сразу полюбили.





В Italian Brainrot: Pic Builder нет спешки и давления — только вы, детали и тихая радость от того, как кусочек идеально встаёт на своё место. Игра умудряется быть одновременно медитативной и абсурдной, простой по управлению, но чертовски весёлой в ощущениях. Разблокируйте новых героев, наслаждайтесь уровнем нелепости, который с каждой сборкой только растёт. Это идеальный таймкиллер с характером, где ваша задача — не просто собирать, а погружаться в тот особенный, слегка поехавший мир, где логика отдыхает, а воображение рулит.