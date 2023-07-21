Описание

В игре Saitan: The Indian Horror Game вы отправляетесь в атмосферу индийского хавели начала 1900-х годов, где каждое помещение пропитано древними тайнами и зловещей историей. Здесь жадность и предательство оставили неизгладимый след, породив страшное проклятие, которое передается через поколения. Заброшенные залы и коридоры наполнены шепотом ушедших судеб, а невидимые силы, управляющие судьбами, плетут запутанный узор сверхъестественных событий. Ощущение надвигающейся угрозы, окутанной черной магией, не дает забыть о постоянной опасности, которая скрывается за каждым углом.





Ваша миссия, как последнего потомка древнего рода, заключается в том, чтобы снять это проклятие, раскрывая мрачные секреты прошлого и сражаясь за выживание среди гулей, призраков, демонов и страшных сайтанов. Каждое принятое решение и найденная улика приближают вас к разгадке загадок, оставшихся в тени старинного хавели, где сверхъестественные ужасы и древние ритуалы переплетаются с реальностью. Примите вызов, докажите свою смелость и восстановите справедливость, чтобы навсегда развеять мрак, сгущающийся над вашим родовым наследием.