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Saitan: The Indian Horror Game

Saitan: The Indian Horror Game 0.4.0122

Оригинал

Погружение в мрачные тайны древнего хавели: мистика, предательство и древнее проклятие
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Версия:
0.4.0122
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
BigFoot Studios
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 264 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В игре Saitan: The Indian Horror Game вы отправляетесь в атмосферу индийского хавели начала 1900-х годов, где каждое помещение пропитано древними тайнами и зловещей историей. Здесь жадность и предательство оставили неизгладимый след, породив страшное проклятие, которое передается через поколения. Заброшенные залы и коридоры наполнены шепотом ушедших судеб, а невидимые силы, управляющие судьбами, плетут запутанный узор сверхъестественных событий. Ощущение надвигающейся угрозы, окутанной черной магией, не дает забыть о постоянной опасности, которая скрывается за каждым углом.


Ваша миссия, как последнего потомка древнего рода, заключается в том, чтобы снять это проклятие, раскрывая мрачные секреты прошлого и сражаясь за выживание среди гулей, призраков, демонов и страшных сайтанов. Каждое принятое решение и найденная улика приближают вас к разгадке загадок, оставшихся в тени старинного хавели, где сверхъестественные ужасы и древние ритуалы переплетаются с реальностью. Примите вызов, докажите свою смелость и восстановите справедливость, чтобы навсегда развеять мрак, сгущающийся над вашим родовым наследием.


Информация о модах

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Хорроры
Хорроры
 Теги темы: оригинал

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