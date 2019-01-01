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Sweet Cubes : Match & Blast (Мод, Много денег)

Sweet Cubes : Match & Blast 25.0409.00

Много денег
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Версия:
25.0409.00
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Puzzle1Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 125 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 230
Скриншоты
Описание

Sweet Cubes: Match & Blast - это увлекательная игра, где вы воплотите в жизнь персонажа по имени Люси и поможете ей стать лучшим пекарем в мире. Вашим главным соперником будет Макс, озорной кот, который постоянно пытается помешать Люси. Чтобы одержать победу над Максом и пройти уровни, вам нужно будет взрывать блоки разных цветов, создавая мощные бонусы и ускорители.


В процессе игры вас ожидает множество уровней, каждый из которых предлагает новые головоломки и вызовы. Чем дальше вы продвигаетесь, тем сложнее становятся уровни, и вам потребуется стратегическое мышление и умение сочетать блоки правильных цветов, чтобы добиться успеха.


Чтобы победить Макса и получить доступ к бабушкиным рецептам, вы будете использовать различные бонусы, такие как ракеты и бомбы. Эти бонусы помогут вам в разрушении блоков и преодолении препятствий. Также в игре доступны предметы, такие как чаши для смешивания и кондитерские мешки, которые помогут вам в приготовлении сладких рецептов. Sweet Cubes: Match & Blast предлагает веселый и забавный игровой опыт, где вы будете соревноваться с Максом и наслаждаться сладкими головоломками.



Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченные бустеры
  • Неограниченное количество ходов
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 Теги темы: Много денег

Скачать Sweet Cubes : Match & Blast (Мод, Много денег) v25.0409.00 MOD APK

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Скачать Sweet Cubes : Match & Blast (Мод, Много денег) 125 Мб Ссылка 2 125 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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