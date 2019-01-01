Sweet Cubes: Match & Blast - это увлекательная игра, где вы воплотите в жизнь персонажа по имени Люси и поможете ей стать лучшим пекарем в мире. Вашим главным соперником будет Макс, озорной кот, который постоянно пытается помешать Люси. Чтобы одержать победу над Максом и пройти уровни, вам нужно будет взрывать блоки разных цветов, создавая мощные бонусы и ускорители.
В процессе игры вас ожидает множество уровней, каждый из которых предлагает новые головоломки и вызовы. Чем дальше вы продвигаетесь, тем сложнее становятся уровни, и вам потребуется стратегическое мышление и умение сочетать блоки правильных цветов, чтобы добиться успеха.
Чтобы победить Макса и получить доступ к бабушкиным рецептам, вы будете использовать различные бонусы, такие как ракеты и бомбы. Эти бонусы помогут вам в разрушении блоков и преодолении препятствий. Также в игре доступны предметы, такие как чаши для смешивания и кондитерские мешки, которые помогут вам в приготовлении сладких рецептов. Sweet Cubes: Match & Blast предлагает веселый и забавный игровой опыт, где вы будете соревноваться с Максом и наслаждаться сладкими головоломками.
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
- Неограниченные бустеры
- Неограниченное количество ходов
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