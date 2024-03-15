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Лес конфетных друзей (Мод, Много ракет)

Лес конфетных друзей 1.4.2

Яркая и увлекательная игра в волшебном лесу
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Версия:
1.4.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SUPERBOX.Inc
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
413
Скриншоты
Описание

Candy Buddies Forest — это увлекательная и яркая игра, которая погружает игроков в волшебный лес, наполненный милыми животными и аппетитными деликатесами. Этот лес отличается от мрачных и темных локаций, характерных для других файтингов. Здесь игроков ожидает пышная, уютная и прохладная атмосфера, которая приглашает исследовать и наслаждаться миром игры.


Одной из ключевых особенностей "Candy Buddies Forest" является ее доступность. Игру можно скачать и играть в нее без необходимости подключения к Интернету, что делает ее идеальным вариантом для игроков в любом месте и в любое время. Эта особенность делает "Candy Buddies Forest" особенно привлекательной для широкого круга игроков по всему миру.


Кроме того, игра поддерживает несколько языков, включая корейский и английский, что делает ее доступной для международной аудитории и устраняет языковые барьеры. Благодаря этому игроки разных стран могут наслаждаться игровым процессом и погружаться в увлекательный мир "Candy Buddies Forest" без ограничений.


Информация о модах
  • Неограниченный молот
  • Неограниченная ракета
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Скачать Лес конфетных друзей (Мод, Много ракет) v1.4.2 MOD APK

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Скачать Лес конфетных друзей (Мод, Много ракет) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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