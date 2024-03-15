Kotodaman (Мод Меню) 7.1.3
Kotodaman - это увлекательная ролевая игра, которая представляет собой уникальное сочетание игрового процесса и захватывающей сюжетной линии. Игра приглашает вас погрузиться в огромный мир, где вы сможете исследовать его вдоль и поперек, находя интересные уголки и секреты. Одним из основных элементов игры является текстовый бой, который придает игре уникальный характер. Вам предстоит создавать мощные комбинации слов и фраз, чтобы сразиться с противниками и одержать победу.
Есть специальные колоды, такие как "Эгоист", которые доступны игрокам на определенных этапах игры. Эти колоды содержат редких и мощных персонажей "6 звезд", и игроки должны войти в систему и активно участвовать в событиях, чтобы их получить. Бесчисленные события и вызовы "Тэцугоку Аши" всегда приносят новые возможности и награды, мотивируя игроков продолжать свое приключение. За участие в событиях игроки получают не только награды, но и шанс добавить уникальных персонажей в свой отряд.
Информация о модах
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Слабый враг
- Убийство одним ударом (может застрять в некоторых битвах, перезапуск с подтвержденными результатами победы)
- Тупой враг
Скачать Kotodaman (Мод Меню) 7.1.3 взлом
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