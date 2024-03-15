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Kotodaman (Мод Меню)

Kotodaman (Мод Меню) 7.1.3

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Версия:
7.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
XFLAG, Inc.
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 185 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 205

Kotodaman - это увлекательная ролевая игра, которая представляет собой уникальное сочетание игрового процесса и захватывающей сюжетной линии. Игра приглашает вас погрузиться в огромный мир, где вы сможете исследовать его вдоль и поперек, находя интересные уголки и секреты. Одним из основных элементов игры является текстовый бой, который придает игре уникальный характер. Вам предстоит создавать мощные комбинации слов и фраз, чтобы сразиться с противниками и одержать победу.


Есть специальные колоды, такие как "Эгоист", которые доступны игрокам на определенных этапах игры. Эти колоды содержат редких и мощных персонажей "6 звезд", и игроки должны войти в систему и активно участвовать в событиях, чтобы их получить. Бесчисленные события и вызовы "Тэцугоку Аши" всегда приносят новые возможности и награды, мотивируя игроков продолжать свое приключение. За участие в событиях игроки получают не только награды, но и шанс добавить уникальных персонажей в свой отряд.



Скриншоты

Информация о модах

  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Слабый враг
  • Убийство одним ударом (может застрять в некоторых битвах, перезапуск с подтвержденными результатами победы)
  • Тупой враг
 Теги темы: Мод меню

Скачать Kotodaman (Мод Меню) 7.1.3 взлом

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Скачать Kotodaman (Мод Меню) 185 Мб Ссылка 2 185 Мб

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