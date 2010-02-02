Описание

Ghost Dreams — это тревожная, атмосферная прогулка по искажённому миру сна, куда вы попадаете, просто задремав на скучном уроке. Но вместо сладкой дремы — гнетущая тишина, пустые коридоры и ощущение, что за вами кто-то следит. Школьные стены становятся лабиринтом, где каждое помещение словно кусок чьей-то давно забытой памяти, а воздух — тяжелый от шепота и теней.





Вы — подросток, потерянный во сне, и выхода нет... пока не начнёшь искать. Ghost Dreams не пугает скримерами, а держит в напряжении — ощущением одиночества, странной логики сна и призрачных фигур, мелькающих на границе зрения. Всё зависит от вашего внимания: заметить подсказку, понять, что за комната перед вами, и не свернуть туда, где сон может стать вечным. Игра короткая, но держит крепко — словно тот самый сон, из которого невозможно проснуться.