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Ghost Dreams

Ghost Dreams 1.1.5

Оригинал

Заснул на парте — проснулся в кошмаре, где стены шепчут, а выхода нет
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Версия:
1.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AGiL Entertainment
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ghost Dreams — это тревожная, атмосферная прогулка по искажённому миру сна, куда вы попадаете, просто задремав на скучном уроке. Но вместо сладкой дремы — гнетущая тишина, пустые коридоры и ощущение, что за вами кто-то следит. Школьные стены становятся лабиринтом, где каждое помещение словно кусок чьей-то давно забытой памяти, а воздух — тяжелый от шепота и теней.


Вы — подросток, потерянный во сне, и выхода нет... пока не начнёшь искать. Ghost Dreams не пугает скримерами, а держит в напряжении — ощущением одиночества, странной логики сна и призрачных фигур, мелькающих на границе зрения. Всё зависит от вашего внимания: заметить подсказку, понять, что за комната перед вами, и не свернуть туда, где сон может стать вечным. Игра короткая, но держит крепко — словно тот самый сон, из которого невозможно проснуться.


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