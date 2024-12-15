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Road Trip: Остров головоломки (Мод, Много денег)

Road Trip: Остров головоломки (Мод, Много денег) 2501.0

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Версия:
2501.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VIZOR APPS LTD.
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
452
Скриншоты
Описание

Road Trip позволяет вам взяться за увлекательное приключение с Алексом, амбициозным дизайнером, который отправляется в путешествие для открытия новых возможностей и идей. Эта игра сочетает элементы головоломок и исследования, позволяя игрокам переставлять и комбинировать различные предметы в их инвентаре, чтобы создавать новые и более полезные вещи, которые помогут в их путешествии.


В процессе путешествия по игре, Алекс и его друзья должны находить, собирать и использовать разнообразные предметы, каждый из которых может быть трансформирован через уникальный механизм слияния. Этот механизм не только усиливает игровую динамику, но и добавляет глубину стратегии, поскольку игроки должны решать, как лучше всего использовать свои ресурсы.


Информация о модах

Деньги не тратятся (визуально они тратятся и после перезапуска отображаемая сумма вернется к нормальной, но фактически вы можете совершать покупки, например: если у вас 20 денег, то вы можете купить все карманы для рюкзака стоимостью 20 монет или меньше).

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 Теги темы: Много денег

Скачать Road Trip: Остров головоломки (Мод, Много денег) v2501.0 MOD APK

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Скачать Road Trip: Остров головоломки (Мод, Много денег) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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