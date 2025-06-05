android-1.ru / Игры / Ролевые / Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы)
Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы)

Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы) 1.0.4

Бей точно, думай быстро — арена не прощает ошибок
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
VNGGames
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:30
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 669 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Ballistic Hero VNG — это многопользовательский онлайн-экшен, где каждая схватка превращается в тактический бой на выживание. Присматривайся к углам, подбирай траектории, рассчитывай силу выстрела — здесь важен не только прицел, но и умение просчитывать ходы наперёд. Играй соло или собирай команду, чтобы доказать, кто лучший на карте.


Выбирай из набора оружия с разными эффектами и способностями — от нестандартных снарядов до продвинутых пуль с уникальными свойствами. Сражайся на десятках арен с собственным рельефом и правилами, адаптируйся и находи новые подходы. Сессионный геймплей, быстрые матчи и простое управление делают игру лёгкой для старта, но сложной для мастерства. Сможешь ли ты доминировать на арене?


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы) v1.0.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы) 669 Мб Ссылка 2 669 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
MercenaryChildren (Мод меню)
MercenaryChildren (Мод меню)
Version: 1.06
Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню)
Merge 2 Loot: RPG Adventure (Мод Меню)
Version: 1.0
VTuber : Idle RPG (Мод меню)
VTuber : Idle RPG (Мод меню)
Version: 0.0.21
Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы)
Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы)
Version: 5.1.11
Anime Combat (Мод меню)
Anime Combat (Мод меню)
Version: 1.0.6
Cyber Craft
Cyber Craft
Version: 1.0
Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы)
Crystal of Atlan (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.1
Paw Legend (Мод меню)
Paw Legend (Мод меню)
Version: 1.0.2

Отзывы о Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив