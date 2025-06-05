Ballistic Hero VNG (Мод, Без рекламы) 1.0.4
Бей точно, думай быстро — арена не прощает ошибок
Ballistic Hero VNG — это многопользовательский онлайн-экшен, где каждая схватка превращается в тактический бой на выживание. Присматривайся к углам, подбирай траектории, рассчитывай силу выстрела — здесь важен не только прицел, но и умение просчитывать ходы наперёд. Играй соло или собирай команду, чтобы доказать, кто лучший на карте.
Выбирай из набора оружия с разными эффектами и способностями — от нестандартных снарядов до продвинутых пуль с уникальными свойствами. Сражайся на десятках арен с собственным рельефом и правилами, адаптируйся и находи новые подходы. Сессионный геймплей, быстрые матчи и простое управление делают игру лёгкой для старта, но сложной для мастерства. Сможешь ли ты доминировать на арене?
Без рекламы
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.