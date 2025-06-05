Описание

Ballistic Hero VNG — это многопользовательский онлайн-экшен, где каждая схватка превращается в тактический бой на выживание. Присматривайся к углам, подбирай траектории, рассчитывай силу выстрела — здесь важен не только прицел, но и умение просчитывать ходы наперёд. Играй соло или собирай команду, чтобы доказать, кто лучший на карте.





Выбирай из набора оружия с разными эффектами и способностями — от нестандартных снарядов до продвинутых пуль с уникальными свойствами. Сражайся на десятках арен с собственным рельефом и правилами, адаптируйся и находи новые подходы. Сессионный геймплей, быстрые матчи и простое управление делают игру лёгкой для старта, но сложной для мастерства. Сможешь ли ты доминировать на арене?