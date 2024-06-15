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DarkBlood -За гранью тьмы- (Мод, Много денег)

DarkBlood -За гранью тьмы- (Мод, Много денег) 4.5.1

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Версия:
4.5.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
トイハウス
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 30 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 221
Скриншоты
Описание

DarkBlood - это игра, которая обещает захватывающий опыт экшна и файтинга для ценителей подобных жанров. В этой игре игроки сталкиваются с множеством новых ощущений, принимая участие в кровавых и захватывающих битвах. DarkBlood предлагает серию различных ловушек и задач, которые игроки должны преодолеть, чтобы продвигаться дальше.


В DarkBlood каждая битва запоминается своей драматичностью и интенсивностью. Игроки могут наслаждаться множеством захватывающих сражений, объединенных между картами игры. Они могут использовать свой интеллект, чтобы комбинировать и усиливать карты, чтобы эффективно справляться с более сильными монстрами. В DarkBlood бои между монстрами также придают игре особый шарм и увлекательность.


Для тех, кто ищет захватывающий экшн с элементами файтинга и увлекательными битвами, DarkBlood может стать отличным выбором. Подготовьтесь к захватывающим приключениям и испытаниям в этой динамичной и атмосферной игре.


Информация о модах

1. Неограниченное золото (никогда не уменьшается, когда вы тратите)

2. Неограниченное количество бриллиантов (никогда не уменьшается, когда вы тратите)

3. Без рекламы

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 Теги темы: Много денег

Скачать DarkBlood -За гранью тьмы- (Мод, Много денег) v4.5.1 MOD APK

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Скачать DarkBlood -За гранью тьмы- (Мод, Много денег) 30 Мб Ссылка 2 30 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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