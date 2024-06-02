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Heaven Burns Red (Мод, Тупые боты)

Heaven Burns Red (Мод, Тупые боты) 4.6.0

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1
Скачать (830 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WFS, Inc.
Версия:
4.6.0
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 830 Мб
id приложения:
com.heavenburnsred
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
0
Комментарии:
0
Просмотров:
5 271

HEAVEN BURN RED - это захватывающая ролевая игра в жанре экшн с впечатляющей графикой и увлекательным игровым процессом. В этой игре особое внимание уделяется элементам сюжета, что позволяет игрокам погрузиться в мир игры и узнать больше о его истории по мере продвижения в игре. Кроме того, по мере развития игрока будут открываться новые элементы игры, что придает игре дополнительную глубину и захватывающие моменты. 


Игра начинается с знакомства с красивыми девушками, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и личными историями. Игроки могут взаимодействовать с этими персонажами, участвовать в их сюжетных линиях и развивать отношения. Каждая девушка также обладает системой навыков, которые можно использовать в бою, делая комбинации еще более интересными.


HEAVEN BURN RED При подготовке к битве игроки формируют команду из шести персонажей, включая красивых девушек с разными ролями и навыками. Существует бесчисленное множество способов создать команду, и игроки могут максимально использовать навыки и эффекты персонажей, чтобы разработать свой собственный стиль игры. Боевой механизм в игре пошаговый, и он предлагает глубокие тактические возможности. Игроки могут сочетать действия и навыки персонажей, чтобы наносить максимальный урон врагам. Сложность боевой системы возрастает по мере продвижения в игре, что делает каждое сражение увлекательным и вызывает чувство достижения.


Скриншоты

Информация о модах


MOD 1

  • Меню модов
  • Тупой Враг
  • Неограниченное Использование Навыков
  • Уничтожать Врагов



MOD 2

  • МОД МЕНЮ
  • СЛАБЫЙ ВРАГ [1-1000]
  • РЕЖИМ БОГА
  • НЕОГРАНИЧЕННЫЕ НАВЫКИ
 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Heaven Burns Red (Мод, Тупые боты) 4.6.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
830 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
830 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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