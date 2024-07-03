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Bbulle War Clicker 2 (Мод, много денег)

Bbulle War Clicker 2 (Мод, много денег) 1806

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Скачать (70 Мб)
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Версия:
1806
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
뿔레
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 896

Лучшая ролевая игра для мобильных устройств!

Приведите свои войска к победе в полномасштабном боевом опыте с тактикой, стратегией и динамичными развлекательными боями. Ваша цель - захватить вражескую базу, победив всех врагов! Стать лидером и сражаться за славу в войне Химеры.


Bbulle War Clicker 2 — увлекательная интерактивная игра, которая идеально подходит как для детей, так и для взрослых.


Создайте свою собственную армию! Атакуй или защищайся! Станьте военачальником с тысячами юнитов под вашим контролем! Постройте собственную линию обороны с сильными воинами в каждой точке! Нанимайте наемников и ведите их в бой! Сражайтесь с врагом в режиме реального времени в соревновательном многопользовательском режиме, в котором вы можете выиграть трофеи за превосходство друг над другом — и все это бесплатно!


Скриншоты

Информация о модах

MOD MENU

✶ Множитель урона

> Неограниченная валюта

> Неограниченные ресурсы

* Увеличивается, когда вы тратите (установлено по умолчанию)



Шаги по установке: (Важно перед использованием мода)
1. Установите оригинальный APK, указанный ниже, или вы можете просто установить его напрямую через Playstore
2. Откройте игру и обратите внимание, что вы вошли в систему с помощью Google ID (пожалуйста, убедитесь, что ваш Playstore подписан в)
3. Закройте игру
4. Перейдите в папку Android/data/com.BbulleGames.BbulleWarClicker и переименуйте ее во что-нибудь другое (например, com.BbulleGames.BbulleWarClickerXXX)
5. Удалите игру
6. Установите MOD APK
7. Переименуйте com. Папку BbulleGames.BbulleWarClickerXXX верните в com.BbulleGames.BbulleWarClicker
8. Откройте игру и наслаждайтесь 

 Теги темы: Много денег

Скачать Bbulle War Clicker 2 (Мод, много денег) 1806 взлом

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MOD 70 Мб Оригинал 70 Мб MOD (Ссылка 2) 70 Мб Оригинал (Ссылка 2) 70 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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