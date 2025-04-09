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Рыцарь Герой: битва, idle, RPG (Мод, Режим бога/С 1 удара)

Рыцарь Герой: битва, idle, RPG 2.1.2

Режим бога
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Версия:
2.1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ALMA Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 51 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 642
Скриншоты
Описание

Рыцарь Герой: битва — Царство магии и героев в ролевых играх и roguelike-играх требует мастерства меча и лука. Древний, злой, доблестный рыцарь вторгся в страну. Убийца, ты ключ к выживанию королевства.


Злые монстры похитили прекрасную наследницу престола из мистического преступного мира. Вы единственный, кто может спасти принцессу. Станьте грозным убийцей монстров. Чтобы участвовать в королевской битве, соберите своих лучших бойцов и вооружитесь острым мечом, прочным щитом, луком и стрелами. Завершите этот аркадный квест, отправившись в рискованное путешествие! Сколько шапок вам нужно надеть? Вы будете сражаться с ужасными зверями и перемещаться по коварным местам, будучи отважным рыцарем меча и магии, королевским мастером, героем-лучником и опытным мастером стрельбы из лука. В битвах участвуют полчища ужасающих противников, но сможете ли вы выбраться из них живыми? Путешествуйте по полям сражений и темным подземельям, чтобы противостоять абсолютному злу.


Информация о модах
  • Точечная инъекция навыка
  • Режим Бога
  • Всегда критично
  • Один удар Убивает
  • Удалена навязчивая реклама
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 Теги темы: Режим бога

Скачать Рыцарь Герой: битва, idle, RPG (Мод, Режим бога/С 1 удара) v2.1.2 MOD APK

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Скачать Рыцарь Герой: битва, idle, RPG (Мод, Режим бога/С 1 удара) 51 Мб Ссылка 2 51 Мб

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