Описание

Рыцарь Герой: битва — Царство магии и героев в ролевых играх и roguelike-играх требует мастерства меча и лука. Древний, злой, доблестный рыцарь вторгся в страну. Убийца, ты ключ к выживанию королевства.





Злые монстры похитили прекрасную наследницу престола из мистического преступного мира. Вы единственный, кто может спасти принцессу. Станьте грозным убийцей монстров. Чтобы участвовать в королевской битве, соберите своих лучших бойцов и вооружитесь острым мечом, прочным щитом, луком и стрелами. Завершите этот аркадный квест, отправившись в рискованное путешествие! Сколько шапок вам нужно надеть? Вы будете сражаться с ужасными зверями и перемещаться по коварным местам, будучи отважным рыцарем меча и магии, королевским мастером, героем-лучником и опытным мастером стрельбы из лука. В битвах участвуют полчища ужасающих противников, но сможете ли вы выбраться из них живыми? Путешествуйте по полям сражений и темным подземельям, чтобы противостоять абсолютному злу.