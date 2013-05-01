Описание

Нравится ли вам сражаться с эпическими боссами? Бесконечно? У вас есть арсенал безграничных навыков? В этой игре ваша сила ограничена. Количество доступного оружия и брони не хватает. Нравится ли вам сражаться с другими игроками на арене? Это не то же самое, что быть настоящим бойцом.





Infinite Magicraid — очень и очень красивый партийный ролевой проект как для любителей одиночного прохождения, так и для любителей PvP-противостояния. В распоряжении участников большое количество доступных героев, разных способностей и разных фракций. Быть героем - это лучше, чем быть самому себе начальником!