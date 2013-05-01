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Infinite Magicraid (Встроенный кэш)

Infinite Magicraid (Встроенный кэш) 1.48.0

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Версия:
1.48.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DHGAMES
Категория:
На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3 089
Скриншоты
Описание

Нравится ли вам сражаться с эпическими боссами? Бесконечно? У вас есть арсенал безграничных навыков? В этой игре ваша сила ограничена. Количество доступного оружия и брони не хватает. Нравится ли вам сражаться с другими игроками на арене? Это не то же самое, что быть настоящим бойцом.


Infinite Magicraid — очень и очень красивый партийный ролевой проект как для любителей одиночного прохождения, так и для любителей PvP-противостояния. В распоряжении участников большое количество доступных героев, разных способностей и разных фракций. Быть героем - это лучше, чем быть самому себе начальником!


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 Теги темы: Встроенный кэш, оригинал

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Скачать Infinite Magicraid (Встроенный кэш) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб

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Отзывы о Infinite Magicraid (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Сак
Сак 27 августа 2023 09:47
Не работает
0
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