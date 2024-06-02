android-1.ru / Игры / Ролевые / Dreamdale - Fairy Adventure (Мод, Бесплатные награды)
Dreamdale - Fairy Adventure (Мод, Бесплатные награды)

Dreamdale - Fairy Adventure (Мод, Бесплатные награды) 1.0.45

11
8
Скачать (150 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
SayGames Ltd
Версия:
1.0.45
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.dream.dale
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
11
Комментарии:
1
Просмотров:
10 600

Dreamdale - это захватывающая игра, которая предлагает разнообразный игровой контент, включая мелиорацию, расширение территории и боевые действия. В мире Dreamdale каждый игрок становится героем, объединяющимся с другими членами сообщества для выращивания различных растений и сбора их урожая.


Один из ключевых аспектов игры - это забота о собственном фермерском участке. Вы будете заниматься мелиорацией, улучшением почвы и расширением своей территории, чтобы получать максимальный урожай. Собирая растения и продавая их, вы будете накапливать монеты, которые можно использовать для покупки необходимых наборов доспехов.


Но Dreamdale не ограничивается только фермерскими заботами. Вас ждут захватывающие боевые действия, особенно в логове дракона. Здесь вам придется собрать команду героев и сражаться с опасными соперниками, чтобы добыть драгоценные ресурсы и сокровища. Успешные битвы принесут вам больше прибыли и возможность улучшить свое снаряжение.


Скриншоты

Информация о модах

ㆍМножитель выпадения ресурсов

ㆍНеограниченная валюта

ㆍНЕОГРАНИЧЕННОЕ ХРАНЕНИЕ

ㆍБез всплывающих окон с рекламой


 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Dreamdale - Fairy Adventure (Мод, Бесплатные награды) 1.0.45 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Dreamdale - Fairy Adventure (Мод, Бесплатные награды)
150 Мб
Ссылка 2
150 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Приключение OneBit (Мод, Режим бога)
Приключение OneBit (Мод, Режим бога)
Версия: 1.3.229
RPG Ghost Sync (Мод, Unlocked)
RPG Ghost Sync (Мод, Unlocked)
Версия: 1.1.2g
RPG Asdivine Hearts 2 (Мод, Много денег)
RPG Asdivine Hearts 2 (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.5g
Ash Arm Doll (Мод, Автоматическое сражение)
Ash Arm Doll (Мод, Автоматическое сражение)
Версия: 1.1.60
Стрелы в бою (Мод, Режим бога)
Стрелы в бою (Мод, Режим бога)
Версия: 2.5
My Heroes: SEA (Мод, Тупые боты)
My Heroes: SEA (Мод, Тупые боты)
Версия: 7.41.0
Escape: Interactive Stories (Мод, Неограниченные билеты)
Escape: Interactive Stories (Мод, Неограниченные билеты)
Версия: 1.0.5
Aria of God Killing (Мод, Урон)
Aria of God Killing (Мод, Урон)
Версия: 2.0.1

Отзывы о Dreamdale - Fairy Adventure (Мод, Бесплатные награды)


Комментарии (1)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Яков
Яков 15 августа 2022 13:59
Поле последнего обновления, начало тупо зависать и стоять на месте.
+7
Ответить