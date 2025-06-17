Описание

Skull Axe: Idle Slash — пиксельный экшен-роуглайк, где мрачный фэнтези-мир сыплет скелетами, а ты орудуешь бесконечным арсеналом топоров. Касание запускает бросок, автоатака крошит черепа, добыча сыплется, пока экран заполняется искрами. Каждые пять минут ты выбираешь новый клинок, складываешь комбинацию способностей и решаешь, рискнуть ли ещё волной ради редкого мифического лезвия. Но за следующим порталом противники взрослеют, и один промах может стоить рекорда.





Укрепляй уникальные топоры, собирая души врагов: до +10 уровней урона, встроенные взрывы или цепной бросок. Открывай 25 моделей оружия, более 50 рун и систему слияния, чтобы вывести эпическую версию. Автослэш фармит в фоне, даже офлайн; вернувшись, ты заберёшь груды золота и кристаллов. Еженедельные PvE-сцены, поддержка русской локали и честный free-to-play ждут — скачивай и покажи, сколько волн переживёт твой топор!