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Skull Axe: Idle Slash (Мод меню)

Skull Axe: Idle Slash (Мод меню) 1.013

Бросай топоры, копи навыки и прорывайся сквозь орды врагов без остановки
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Версия:
1.013
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
HoiG
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 42 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Skull Axe: Idle Slash — пиксельный экшен-роуглайк, где мрачный фэнтези-мир сыплет скелетами, а ты орудуешь бесконечным арсеналом топоров. Касание запускает бросок, автоатака крошит черепа, добыча сыплется, пока экран заполняется искрами. Каждые пять минут ты выбираешь новый клинок, складываешь комбинацию способностей и решаешь, рискнуть ли ещё волной ради редкого мифического лезвия. Но за следующим порталом противники взрослеют, и один промах может стоить рекорда.


Укрепляй уникальные топоры, собирая души врагов: до +10 уровней урона, встроенные взрывы или цепной бросок. Открывай 25 моделей оружия, более 50 рун и систему слияния, чтобы вывести эпическую версию. Автослэш фармит в фоне, даже офлайн; вернувшись, ты заберёшь груды золота и кристаллов. Еженедельные PvE-сцены, поддержка русской локали и честный free-to-play ждут — скачивай и покажи, сколько волн переживёт твой топор!


Информация о модах
  • Меню
  • Режим Бога
  • Множитель скорости
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Skull Axe: Idle Slash (Мод меню) v1.013 MOD APK

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Скачать Skull Axe: Idle Slash (Мод меню) 42 Мб Ссылка 2 42 Мб

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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