Skull Axe: Idle Slash (Мод меню) 1.013
Бросай топоры, копи навыки и прорывайся сквозь орды врагов без остановки
Skull Axe: Idle Slash — пиксельный экшен-роуглайк, где мрачный фэнтези-мир сыплет скелетами, а ты орудуешь бесконечным арсеналом топоров. Касание запускает бросок, автоатака крошит черепа, добыча сыплется, пока экран заполняется искрами. Каждые пять минут ты выбираешь новый клинок, складываешь комбинацию способностей и решаешь, рискнуть ли ещё волной ради редкого мифического лезвия. Но за следующим порталом противники взрослеют, и один промах может стоить рекорда.
Укрепляй уникальные топоры, собирая души врагов: до +10 уровней урона, встроенные взрывы или цепной бросок. Открывай 25 моделей оружия, более 50 рун и систему слияния, чтобы вывести эпическую версию. Автослэш фармит в фоне, даже офлайн; вернувшись, ты заберёшь груды золота и кристаллов. Еженедельные PvE-сцены, поддержка русской локали и честный free-to-play ждут — скачивай и покажи, сколько волн переживёт твой топор!
- Меню
- Режим Бога
- Множитель скорости
Скачать Skull Axe: Idle Slash (Мод меню) v1.013 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.