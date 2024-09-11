Версия:
1.09.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
T-Bull
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:40
Возраст:
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 760
Описание
Racing Classics PRO Drag Race & Real Speed гоночный проект от T-Bull, который дает игрокам доступ к парку классических автомобилей 70-х и 80-х годов прошлого века. 16 легендарных моделей, множество деталей для них, возможность персонализации внешнего вида, сюжетный режим в 45 уровней, наличие онлайн-соревнований, а также красивая графика порадуют всех любителей крутых машин и увлекательных, скоротечных гонок Duels .
Информация о модах
- Покупка автомобиля = неограниченные деньги и золото
- Топливо без снижения
- Удален навязчивый ADS
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Скачать Racing Classics PRO: Real Speed & Уличные Гонки (Мод, Много топлива) v1.09.8 MOD APK
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