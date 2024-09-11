Описание

Racing Classics PRO Drag Race & Real Speed гоночный проект от T-Bull, который дает игрокам доступ к парку классических автомобилей 70-х и 80-х годов прошлого века. 16 легендарных моделей, множество деталей для них, возможность персонализации внешнего вида, сюжетный режим в 45 уровней, наличие онлайн-соревнований, а также красивая графика порадуют всех любителей крутых машин и увлекательных, скоротечных гонок Duels .