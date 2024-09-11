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Racing Classics PRO: Real Speed & Уличные Гонки (Мод, Много топлива)

Racing Classics PRO: Real Speed & Уличные Гонки (Мод, Много топлива) 1.09.8

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Версия:
1.09.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
T-Bull
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 760
Скриншоты
Описание

Racing Classics PRO Drag Race & Real Speed гоночный проект от T-Bull, который дает игрокам доступ к парку классических автомобилей 70-х и 80-х годов прошлого века. 16 легендарных моделей, множество деталей для них, возможность персонализации внешнего вида, сюжетный режим в 45 уровней, наличие онлайн-соревнований, а также красивая графика порадуют всех любителей крутых машин и увлекательных, скоротечных гонок Duels .


Информация о модах
  • Покупка автомобиля = неограниченные деньги и золото
  • Топливо без снижения
  • Удален навязчивый ADS
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 Теги темы: Много денег

Скачать Racing Classics PRO: Real Speed & Уличные Гонки (Мод, Много топлива) v1.09.8 MOD APK

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Скачать Racing Classics PRO: Real Speed & Уличные Гонки (Мод, Много топлива) 69 Мб Ссылка 2 69 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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