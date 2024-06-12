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CPM Traffic Racer (Мод, Много денег)

CPM Traffic Racer (Мод, Много денег) 4.5

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Версия:
4.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OGames Laboratory
Категория:
Игры / На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
827

Добро пожаловать в мир захватывающих гонок нового формата в «CPM Traffic Racer»! Здесь асфальт становится вашим полотном, а шоссе — вашей игровой площадкой. В этой захватывающей игре вы окунетесь в динамичные мобильные гонки с потрясающей 3D-графикой, которая придает каждой машине, каждому повороту и каждому испытанию реалистичность, создавая невероятные визуальные впечатления.


Поднимайтесь на гонках по шоссе или прокладывайте собственный путь сквозь бездорожье, зарабатывая деньги и награды, чтобы улучшить свои машины или грузовики и приобрести дополнительные улучшения. Соревнуйтесь за лидирующие позиции в рейтингах гонщиков по всему миру, покоряя различные трассы и показывая свои навыки водителя.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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