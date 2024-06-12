Добро пожаловать в мир захватывающих гонок нового формата в «CPM Traffic Racer»! Здесь асфальт становится вашим полотном, а шоссе — вашей игровой площадкой. В этой захватывающей игре вы окунетесь в динамичные мобильные гонки с потрясающей 3D-графикой, которая придает каждой машине, каждому повороту и каждому испытанию реалистичность, создавая невероятные визуальные впечатления.





Поднимайтесь на гонках по шоссе или прокладывайте собственный путь сквозь бездорожье, зарабатывая деньги и награды, чтобы улучшить свои машины или грузовики и приобрести дополнительные улучшения. Соревнуйтесь за лидирующие позиции в рейтингах гонщиков по всему миру, покоряя различные трассы и показывая свои навыки водителя.