CPM Traffic Racer (Мод, Много денег) 4.5
Версия:
4.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
OGames Laboratory
Категория:
Игры / На русском / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 15:44
Возраст:
Требуется места:
≈ 700 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
827
Добро пожаловать в мир захватывающих гонок нового формата в «CPM Traffic Racer»! Здесь асфальт становится вашим полотном, а шоссе — вашей игровой площадкой. В этой захватывающей игре вы окунетесь в динамичные мобильные гонки с потрясающей 3D-графикой, которая придает каждой машине, каждому повороту и каждому испытанию реалистичность, создавая невероятные визуальные впечатления.
Поднимайтесь на гонках по шоссе или прокладывайте собственный путь сквозь бездорожье, зарабатывая деньги и награды, чтобы улучшить свои машины или грузовики и приобрести дополнительные улучшения. Соревнуйтесь за лидирующие позиции в рейтингах гонщиков по всему миру, покоряя различные трассы и показывая свои навыки водителя.
Информация о модах
Много денег
Скачать CPM Traffic Racer (Мод, Много денег) 4.5 взлом
Скачать из Google Play
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство