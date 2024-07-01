PACIFIC FRONT - Продолжение эпической военной стратегии 1941 Frozen Front, где действия разворачиваются на просторах океана! Готовьтесь к захватывающим морским сражениям, которые станут главным испытанием вашей жизни. Примите командование флотом и отправьте своих солдат на фронт, отстаивая каждую позицию с упорством и стратегическим мастерством.





Погрузитесь в мир военной стратегии, где каждый ваш шаг имеет значение. Выбирайте правильную тактику, используйте специальные войска и мощное вооружение, чтобы одержать победу над врагом. В ней вы можете возглавить Армию США или встать во главе вооруженных сил Японии, используя пехоту, артиллерию, танки, боевые самолеты, корабли и подводные лодки для достижения своих целей.





Покажите свои навыки и стратегическое мышление, сокрушая противников на морских просторах. Завоевывайте звания и славу гениального командующего, выигрывая битвы и приводя свои войска к победе. PACIFIC FRONT предлагает все прелести военной стратегии, заставляя вас погрузиться в напряженные и увлекательные сражения, которые проверят ваши лидерские качества и тактические способности на максимум.