1942 Pacific Front Premium (Мод, Много денег) 1.7.6
PACIFIC FRONT - Продолжение эпической военной стратегии 1941 Frozen Front, где действия разворачиваются на просторах океана! Готовьтесь к захватывающим морским сражениям, которые станут главным испытанием вашей жизни. Примите командование флотом и отправьте своих солдат на фронт, отстаивая каждую позицию с упорством и стратегическим мастерством.
Погрузитесь в мир военной стратегии, где каждый ваш шаг имеет значение. Выбирайте правильную тактику, используйте специальные войска и мощное вооружение, чтобы одержать победу над врагом. В ней вы можете возглавить Армию США или встать во главе вооруженных сил Японии, используя пехоту, артиллерию, танки, боевые самолеты, корабли и подводные лодки для достижения своих целей.
Покажите свои навыки и стратегическое мышление, сокрушая противников на морских просторах. Завоевывайте звания и славу гениального командующего, выигрывая битвы и приводя свои войска к победе. PACIFIC FRONT предлагает все прелести военной стратегии, заставляя вас погрузиться в напряженные и увлекательные сражения, которые проверят ваши лидерские качества и тактические способности на максимум.
Много денег
Скачать 1942 Pacific Front Premium (Мод, Много денег) 1.7.6 взлом
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