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1942 Pacific Front Premium (Мод, Много денег)

1942 Pacific Front Premium (Мод, Много денег) 1.7.6

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Версия:
1.7.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HandyGames
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27

PACIFIC FRONT - Продолжение эпической военной стратегии 1941 Frozen Front, где действия разворачиваются на просторах океана! Готовьтесь к захватывающим морским сражениям, которые станут главным испытанием вашей жизни. Примите командование флотом и отправьте своих солдат на фронт, отстаивая каждую позицию с упорством и стратегическим мастерством.


Погрузитесь в мир военной стратегии, где каждый ваш шаг имеет значение. Выбирайте правильную тактику, используйте специальные войска и мощное вооружение, чтобы одержать победу над врагом. В ней вы можете возглавить Армию США или встать во главе вооруженных сил Японии, используя пехоту, артиллерию, танки, боевые самолеты, корабли и подводные лодки для достижения своих целей.


Покажите свои навыки и стратегическое мышление, сокрушая противников на морских просторах. Завоевывайте звания и славу гениального командующего, выигрывая битвы и приводя свои войска к победе. PACIFIC FRONT предлагает все прелести военной стратегии, заставляя вас погрузиться в напряженные и увлекательные сражения, которые проверят ваши лидерские качества и тактические способности на максимум.


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Информация о модах

Много денег

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Скачать 1942 Pacific Front Premium (Мод, Много денег) 1.7.6 взлом

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Скачать 1942 Pacific Front Premium (Мод, Много денег) 93 Мб Ссылка 2 93 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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