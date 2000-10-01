Готовы к бескомпромиссной роботизированной войне? Испытайте острые ощущения от управления и улучшения гигантских роботов в игре Concern - War Robot Battles! Разработайте стратегию и сражайтесь в шестиугольных научно-фантастических боях.





В Concern - War Robot Battles вы можете командовать армией роботов и улучшать их, чтобы они стали неудержимыми разрушительными силами. Выбирайте из множества мощных мехов и настраивайте их оружие, доспехи и способности, чтобы дать им преимущество в бою. Пилотов также можно повышать уровень и наделять особыми способностями, которые изменят ход битвы.





Станьте командиром, которым вы всегда хотели быть, и начните свою собственную революцию роботов! Благодаря продвинутой тактике, стратегическому планированию и эпическим сражениям, Concern - War Robot Battles предлагает уникальный игровой опыт, который заставит вас возвращаться снова и снова.