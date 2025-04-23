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Zen Life: игры с плитками (Мод, Много ресурсов/Бустер)

Zen Life: игры с плитками (Мод, Много ресурсов/Бустер) 3.258

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Версия:
3.258
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Unico Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 004
Скриншоты
Описание

Бесплатная игра-головоломка Zen Life предлагает игрокам уникальный и расслабляющий опыт, бросая им вызов через увлекательный геймплей. Игра сочетает в себе элементы жанра сопоставления плиток с поджанром «три в ряд», создавая головоломки различной степени сложности. Такое сочетание двух популярных типов игрового процесса делает Zen Life интересной и увлекательной, предлагая игрокам разнообразные задачи и испытания.


Игровое поле Zen Life украшено изысканными иллюстрациями, которые создают спокойную и эстетически приятную атмосферу. Великолепный фон, выполненный в стиле дзен, добавляет игре особый шарм и помогает игрокам расслабиться, погружаясь в процесс решения головоломок. Этот визуальный стиль не только радует глаз, но и способствует созданию атмосферы умиротворения и концентрации.


В Zen Life игроки соревнуются на фоне великолепных пейзажей, наслаждаясь каждой минутой, проведенной в игре. Различные уровни сложности и красивые визуальные эффекты делают игру подходящей как для новичков, так и для опытных игроков. Zen Life предоставляет возможность насладиться процессом решения головоломок в спокойной и гармоничной обстановке, делая её идеальным выбором для тех, кто ищет расслабляющий и одновременно увлекательный игровой опыт.


Информация о модах
  • Неограниченный ресурс и бустер

Примечание . Если не работает, перезапустите игру.

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Скачать Zen Life: игры с плитками (Мод, Много ресурсов/Бустер) v3.258 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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