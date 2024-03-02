Road Trip (Мод, Много денег) 0.27.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
PGames Studio
Версия:
0.27.5
Категория:
Обновлено:
Вчера, 15:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
4 589
Road Trip - это захватывающий приключенческий проект, в котором игроки следуют вместе с главным персонажем, Алексом, в его путешествии по поиску собственной истории. В игре игроки будут исследовать различные местности и объекты, преобразуя их в новые конфигурации и решая головоломки.
Особенностью Road Trip является процесс слияния предметов, которые Алекс и ее друзья собирают в путешествии. Эти слияния не только помогают продвигаться по игре, но и превращают обычные предметы в мощное оружие. Этот акт слияния является важной частью игрового процесса и предоставляет игрокам уникальный и визуально привлекательный опыт.
Информация о модах
Бесконечные деньги
Скачать Road Trip (Мод, Много денег) 0.27.5 взлом
Скачать из Google Play
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство