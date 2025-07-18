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Отстрел зомби : FPS (Мод, Много патронов)

Отстрел зомби : FPS (Мод, Много патронов) v1.4.7

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Версия:
1.4.7
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mobirix
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:31
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 78 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
668
Описание

Zombie Fire – это увлекательная и напряженная игра, которая переносит игроков в мир, охваченный зомби-апокалипсисом. В этой игре сообразительность и стратегическое планирование становятся ключевыми для выживания в условиях, где каждый шаг может стать последним.


Основная особенность "Zombie Fire" – это ее реалистичная графика, которая создает ощущение настоящего хаоса и опасности, охватывающего мир. Игра предлагает широкий арсенал оружия, позволяя игрокам выбирать подходящее снаряжение для каждой ситуации, будь то тихая охота или открытый бой с полчищами зомби.


Интенсивный режим выживания требует от игроков не только ловкости и быстроты реакции, но и умения стратегически мыслить, чтобы эффективно распоряжаться ресурсами, искать убежище и выстраивать оборону. Каждый уровень в игре увеличивает сложность и добавляет новые вызовы, делая процесс игры похожим на захватывающее катание на американских горках.


Информация о модах

Неограниченные пули

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Игра входит в подборки:
Стрелялки на андроид
Стрелялки на андроид
 Теги темы: Много патронов

Скачать Отстрел зомби : FPS (Мод, Много патронов) v1.4.7 MOD APK

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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