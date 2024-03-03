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Alien Hunter: 2D Shooting Game (Мод, Много золота)

Alien Hunter: 2D Shooting Game (Мод, Много золота) 2.2.0

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Версия:
2.2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AVALANCHE GAMES PTE LTD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
820
Скриншоты
Описание

Приветствуем вас в мире Alien Hunter! Если вы являетесь поклонником бесплатных стрелялок с яростными перестрелками и впечатляющим арсеналом оружия, то это приложение создано именно для вас. Здесь вас ждут интенсивные бои, увлекательное прохождение бескрайних уровней и множество смертоносных инопланетных противников, готовых к жестким схваткам.


Сражайтесь в эпических битвах, где ваша выживаемость на кону, и прокачивайте свое оружие, чтобы стать еще более смертоносным охотником на пришельцев. Вас ждут несметные небеса, полные монстров и боссов, которые требуют мастерства и стратегии.


Присоединяйтесь к массовым битвам, станьте непревзойденным Alien Hunter и защитите наш мир от вторжения инопланетных захватчиков. Готовы ли вы к этой адреналиновой охоте на пришельцев? Докажите свое мастерство в Alien Hunter!


Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество драгоценных камней
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 Теги темы: Много золота

Скачать Alien Hunter: 2D Shooting Game (Мод, Много золота) v2.2.0 MOD APK

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Скачать Alien Hunter: 2D Shooting Game (Мод, Много золота) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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