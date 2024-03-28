В мире Little Big Robots грозные металлические гиганты становятся центром внимания. Это виртуальное полотно для сражений гигантских машин, где сила сочетается с тактикой в мире будущего. Мегаполисы превращаются в арены для металлических гладиаторов, каждый из которых имеет свою уникальную способность и арсенал.





Окунитесь в атмосферу, где каждое ваше решение, каждый выбранный робот и стратегия могут решить исход сражения. Подберите своего железного спутника, модернизируйте его, давая уникальный облик и вооружение, и докажите своё мастерство в противостоянии с другими игроками. Ваши сражения развернутся на фоне городских пейзажей, где каждое действие может изменить ход битвы.