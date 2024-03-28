Little Big Robots (Мод, Режим бога/Тупой враг) 2.0.2
Версия:
2.0.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
KEYSTORM HOLDINGS LTD
Обновлено:
Сегодня, 14:54
Возраст:
Требуется места:
≈ 875 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 995
В мире Little Big Robots грозные металлические гиганты становятся центром внимания. Это виртуальное полотно для сражений гигантских машин, где сила сочетается с тактикой в мире будущего. Мегаполисы превращаются в арены для металлических гладиаторов, каждый из которых имеет свою уникальную способность и арсенал.
Окунитесь в атмосферу, где каждое ваше решение, каждый выбранный робот и стратегия могут решить исход сражения. Подберите своего железного спутника, модернизируйте его, давая уникальный облик и вооружение, и докажите своё мастерство в противостоянии с другими игроками. Ваши сражения развернутся на фоне городских пейзажей, где каждое действие может изменить ход битвы.
Информация о модах
- Режим бога
- Тупой враг
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